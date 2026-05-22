Поймут только украинцы: 11 сложных слов, которые сбивают с толку даже переводчиков

Инна Ковенько
22 мая 2026, 15:36
Рассказываем о словах, у которых нет точного соответствия в других языках и которые понятны только украинцам.
11 украинских слов, которые сложно перевести на другие языки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В украинском языке существует немало слов, которые невозможно точно перевести на другие языки. Часть из них передает эмоцию, настроение или даже образ мышления, присущий только украинцам. Именно поэтому иностранцы часто теряются, когда слышат такие слова.

"Надибати" — случайно встретить кого-то или что-то. Это слово имеет естественный оттенок неожиданности, который трудно передать на других языках.

"Шкварчати" — очень точно воспроизводит звук жарки пищи на сковороде. В других языках для этого приходится использовать целое описание.

"Паляница" — это традиционный украинский хлеб с характерным надрезом сбоку. Это слово стало своеобразным тестом на правильное произношение.

Сложности возникают и со словом "залізниця", которое становилось испытанием для россиян, ведь правильно произнести его они не могут.

"Навколішки" — означает стоять или находиться на коленях. Из-за большого количества согласных иностранцам сложно быстро и правильно его произнести.

"Нівроку" — слово, которое может означать одобрение, удивление или даже легкое восхищение. Его смысл зависит от интонации и контекста, поэтому перевести его одним словом на другой язык практически невозможно.

"Вирий" — теплые края, куда на зиму улетают птицы.

"Манівці" — обходные пути или ложное направление. В переносном смысле это слово используется, когда человек говорит намеками ("говорить манівціми") или сбивается с правильного пути ("сбиться на манівці").

"Завіюватися" — имеет несколько значений: заблудиться, отправиться куда-то без плана или неожиданно исчезнуть.

"Митець" — гораздо глубже, чем просто "художник" или "артист". Это слово подчеркивает творческую натуру человека, его способность создавать произведения искусства.

"Шахівниця" — пример точности украинского языка, ведь во многих языках отдельного слова для шахматной доски нет.

Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

украинский язык словарь
