Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

Инна Ковенько
25 марта 2026, 17:03
В украинском языке есть несколько способов передать значение слова "препятствовать"
Как перевести на украинский язык слово "препятствовать" — самые точные варианты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как перевести русское слово "препятствовать" на украинский? Чаще всего упоминают "перешкоджати", но это лишь один из вариантов. Украинский язык имеет несколько точных эквивалентов, и знание этих слов поможет сделать речь богаче и естественнее.

Как сказать на украинском "препятствовать"

Наиболее близким и наиболее употребительным соответствием является "перешкоджати". Это слово универсально и уместно в любом стиле, пишет Oboz.ua.

Однако украинский язык предлагает и другие варианты, которые позволяют точнее передать смысл в зависимости от контекста:

  • Заважати
  • Стояти на заваді
  • Стояти на перешкоді
  • Чинити перепони
  • Боронити
  • Перепиняти

Смотрите видео о самых распространенных ошибках в правописании украинских слов:

@slovo_lyb В правописании этих слов ошибаются чаще всего. А как пишете их вы? #украинский#язык#урокукраинского#нмтмова

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

украинский язык словарь
Последние новости

18:37

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

18:20

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

18:19

В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

18:10

Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов

18:04

Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
17:25

Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

17:10

Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

17:07

Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

17:03

Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

Реклама
16:56

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

16:32

Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

16:29

"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

16:09

Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

15:43

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

15:43

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

15:25

Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрельВидео

15:20

Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

14:58

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

14:37

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

14:25

Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

Реклама
14:22

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

14:20

Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

14:01

Силы обороны поразили российский боевой ледокол на Балтике

13:38

Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком

13:37

Как проверить штрафы за парковку онлайн: в Украине запущен новый сервисВидео

13:00

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

12:52

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

12:46

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

12:39

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:08

"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026Видео

11:43

"Суммы огромные": LELÉKA раскрыла масштабы расходов на "Евровидение"

11:41

Буданов: Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия в Африке

11:41

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:39

"Ждем на буровую": дочь-качок путинистки Шукшиной ошарашила новым видео

11:35

Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

10:56

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:55

Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

10:39

Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналовВидео

10:34

Кому молиться 26 марта о духовной поддержке: какой церковный праздник

10:08

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Реклама
10:06

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

09:41

После 25 марта все изменится: три знака зодиака, у которых жизнь резко наладится

09:27

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 марта (обновляется)

09:15

Угождает диктатору: тощая Кабаева снова изменилась до неузнаваемости

08:57

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

08:36

"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

06:54

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человекФото

