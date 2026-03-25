Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

В украинском языке есть несколько способов передать значение слова "препятствовать"

Как перевести русское слово "препятствовать" на украинский? Чаще всего упоминают "перешкоджати", но это лишь один из вариантов. Украинский язык имеет несколько точных эквивалентов, и знание этих слов поможет сделать речь богаче и естественнее.

Как сказать на украинском "препятствовать"

Наиболее близким и наиболее употребительным соответствием является "перешкоджати". Это слово универсально и уместно в любом стиле, пишет Oboz.ua.

Однако украинский язык предлагает и другие варианты, которые позволяют точнее передать смысл в зависимости от контекста:

Заважати

Стояти на заваді

Стояти на перешкоді

Чинити перепони

Боронити

Перепиняти

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

