Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

Как перевести русское слово "препятствовать" на украинский? Чаще всего упоминают "перешкоджати", но это лишь один из вариантов. Украинский язык имеет несколько точных эквивалентов, и знание этих слов поможет сделать речь богаче и естественнее.
Как сказать на украинском "препятствовать"
Наиболее близким и наиболее употребительным соответствием является "перешкоджати". Это слово универсально и уместно в любом стиле, пишет Oboz.ua.
Однако украинский язык предлагает и другие варианты, которые позволяют точнее передать смысл в зависимости от контекста:
- Заважати
- Стояти на заваді
- Стояти на перешкоді
- Чинити перепони
- Боронити
- Перепиняти
Смотрите видео о самых распространенных ошибках в правописании украинских слов:
@slovo_lyb В правописании этих слов ошибаются чаще всего. А как пишете их вы? #украинский#язык#урокукраинского#нмтмова♬ оригинальный звук - Мария Словолюб
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
