Как сказать по-украински "притязательный": большинство ошибается

Инна Ковенько
21 марта 2026, 04:16
Украинские эквиваленты этого слова способны передать его значение гораздо точнее и естественнее.
Как сказать по-украински "притязательный" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В повседневной речи мы часто сталкиваемся со словами, пришедшими из русского языка и незаметно закрепившимися в обиходе. Одно из них — "притязательный", которое нередко можно услышать в описании человека или стиля. Украинский язык имеет собственные точные соответствия, способные отразить нужный оттенок значения.

Главред объясняет, как правильно перевести слово "притязательный" на украинский язык.

Как сказать "притязательный" на украинском языке

Чаще всего слово "притязательный" переводят как "вибагливий". Это означает человека или вещь, имеющую высокие требования и нуждающуюся в особом качестве, пишет Oboz.ua.

  • Вибагливий покупатель;
  • Вибагливий клиент;
  • Вибагливий вкус;

Это слово передает значение человека, который не удовлетворяется чем-то обычным, стремится к лучшему, к особому уровню.

В зависимости от контекста, слово "вибагливий" можно передать и другими украинскими словами.

Вимогливий

Это касается ситуаций, когда речь идет о строгих стандартах или контроле. Например, "вимогливий вчитель", "вимогливий керівник". Здесь акцент делается не на личных вкусах, а на конкретных требованиях.

Претензійний

Это слово уместно, когда речь идет о чрезмерной демонстративности или искусственной изысканности. "Претензійний інтер'єр" или "претензійний стиль" описывают что-то слишком показное, что стремится произвести впечатление, но выглядит неестественно.

Примхливий

Если нужно подчеркнуть сложный характер или изменчивые желания, лучше всего подойдет "примхливий". "Примхливий клієнт" или "примхлива дитина" — это те, чьи требования меняются в зависимости от настроения, и удовлетворить их непросто.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

