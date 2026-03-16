Что означает слово 'камизелька' и откуда оно взялось: знают далеко не все

У этого слова интересная история и древние европейские корни.

https://glavred.info/osvita/chto-oznachaet-slovo-kamizelka-i-otkuda-ono-vzyalos-znayut-daleko-ne-vse-10749296.html Ссылка скопирована

"Камизелька" — что это за слово и откуда оно взялось / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Украинский язык сохранил немало названий предметов одежды, которые пришли к нам вместе с модой из Европы. Одно из таких слов — "камизелька", которое имеет интересную историю и богатый культурный подтекст.

видео дня

Что означает слово "камизелька"

В бытовой лексике украинского языка "камизелька" означает короткую верхнюю одежду без рукавов и воротника, которую носят поверх рубашки или блузки, пишет 24 канал. Это может быть частью как мужского, так и женского гардероба. В современном языке чаще употребляют слово "жилетка", однако "камизелька" является более древним и традиционным названием, которое сохранилось в литературе и народной речи.

В 11-томном словаре украинского языка "камизелька" определяется как "короткая верхняя одежда без рукавов; жилетка".

В большом толковом словаре современного украинского языка это разновидность безрукавной верхней одежды. Наиболее активно слово использовалось в XIX – начале XX века, когда оно было распространено в быту и литературе.

Откуда происходит слово "камизелька"

"Камизелька" имеет европейские корни. В украинский язык оно пришло через польское kamizelka, что означает жилет или безрукавку. Польское слово, в свою очередь, происходит от французского camisole или немецкого Kamisól ("камзол"). А те, в свою очередь, имеют латинское происхождение. Такой путь заимствования был типичным: вместе с новыми предметами быта в язык входили и их названия.

Варианты и диалектные названия

В украинских говорах существует несколько названий для подобного элемента одежды. Среди них:

жилет / жилетка — самое распространенное современное название;

— самое распространенное современное название; безрукавка — описательное название, подчеркивающее отсутствие рукавов;

— описательное название, подчеркивающее отсутствие рукавов; горсет / ґорсик — короткая женская кофточка;

— короткая женская кофточка; лейбик — диалектное название, распространенное на западе Украины;

— диалектное название, распространенное на западе Украины; камазоля — вариант в народной речи;

— вариант в народной речи; кептар / киптар — традиционная гуцульская безрукавка из овечьей кожи;

— традиционная гуцульская безрукавка из овечьей кожи; станик / станичок — еще один вариант короткой верхней одежды.

В разных регионах можно встретить и другие формы слова: камазелька, камезелька, камзелька, камизелька. Это свидетельствует о живом употреблении термина в народном языке и его адаптации к местным традициям.

Смотрите видео о том, что означает слово "камизелька":

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред