Что означает слово "камизелька" и откуда оно взялось: знают далеко не все

Инна Ковенько
16 марта 2026, 13:50
У этого слова интересная история и древние европейские корни.
"Камизелька" — что это за слово и откуда оно взялось / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Украинский язык сохранил немало названий предметов одежды, которые пришли к нам вместе с модой из Европы. Одно из таких слов — "камизелька", которое имеет интересную историю и богатый культурный подтекст.

Главред расскажет, что означает слово "камизелька" и как это слово пришло в украинский язык.

Что означает слово "камизелька"

В бытовой лексике украинского языка "камизелька" означает короткую верхнюю одежду без рукавов и воротника, которую носят поверх рубашки или блузки, пишет 24 канал. Это может быть частью как мужского, так и женского гардероба. В современном языке чаще употребляют слово "жилетка", однако "камизелька" является более древним и традиционным названием, которое сохранилось в литературе и народной речи.

В 11-томном словаре украинского языка "камизелька" определяется как "короткая верхняя одежда без рукавов; жилетка".

В большом толковом словаре современного украинского языка это разновидность безрукавной верхней одежды. Наиболее активно слово использовалось в XIX – начале XX века, когда оно было распространено в быту и литературе.

Откуда происходит слово "камизелька"

"Камизелька" имеет европейские корни. В украинский язык оно пришло через польское kamizelka, что означает жилет или безрукавку. Польское слово, в свою очередь, происходит от французского camisole или немецкого Kamisól ("камзол"). А те, в свою очередь, имеют латинское происхождение. Такой путь заимствования был типичным: вместе с новыми предметами быта в язык входили и их названия.

Варианты и диалектные названия

В украинских говорах существует несколько названий для подобного элемента одежды. Среди них:

  • жилет / жилетка — самое распространенное современное название;
  • безрукавка — описательное название, подчеркивающее отсутствие рукавов;
  • горсет / ґорсик — короткая женская кофточка;
  • лейбик — диалектное название, распространенное на западе Украины;
  • камазоля — вариант в народной речи;
  • кептар / киптар — традиционная гуцульская безрукавка из овечьей кожи;
  • станик / станичок — еще один вариант короткой верхней одежды.

В разных регионах можно встретить и другие формы слова: камазелька, камезелька, камзелька, камизелька. Это свидетельствует о живом употреблении термина в народном языке и его адаптации к местным традициям.

