Что означает слово 'камизелька' и откуда оно взялось: знают далеко не все

Украинский язык сохранил немало названий предметов одежды, которые пришли к нам вместе с модой из Европы. Одно из таких слов — "камизелька", которое имеет интересную историю и богатый культурный подтекст.
Главред расскажет, что означает слово "камизелька" и как это слово пришло в украинский язык.
Что означает слово "камизелька"
В бытовой лексике украинского языка "камизелька" означает короткую верхнюю одежду без рукавов и воротника, которую носят поверх рубашки или блузки, пишет 24 канал. Это может быть частью как мужского, так и женского гардероба. В современном языке чаще употребляют слово "жилетка", однако "камизелька" является более древним и традиционным названием, которое сохранилось в литературе и народной речи.
В 11-томном словаре украинского языка "камизелька" определяется как "короткая верхняя одежда без рукавов; жилетка".
В большом толковом словаре современного украинского языка это разновидность безрукавной верхней одежды. Наиболее активно слово использовалось в XIX – начале XX века, когда оно было распространено в быту и литературе.
Откуда происходит слово "камизелька"
"Камизелька" имеет европейские корни. В украинский язык оно пришло через польское kamizelka, что означает жилет или безрукавку. Польское слово, в свою очередь, происходит от французского camisole или немецкого Kamisól ("камзол"). А те, в свою очередь, имеют латинское происхождение. Такой путь заимствования был типичным: вместе с новыми предметами быта в язык входили и их названия.
Варианты и диалектные названия
В украинских говорах существует несколько названий для подобного элемента одежды. Среди них:
- жилет / жилетка — самое распространенное современное название;
- безрукавка — описательное название, подчеркивающее отсутствие рукавов;
- горсет / ґорсик — короткая женская кофточка;
- лейбик — диалектное название, распространенное на западе Украины;
- камазоля — вариант в народной речи;
- кептар / киптар — традиционная гуцульская безрукавка из овечьей кожи;
- станик / станичок — еще один вариант короткой верхней одежды.
В разных регионах можно встретить и другие формы слова: камазелька, камезелька, камзелька, камизелька. Это свидетельствует о живом употреблении термина в народном языке и его адаптации к местным традициям.
Читайте также:
- "Не має" или "немає": секундный тест, чтобы проверить, как правильно писать
- Произнести сможет далеко не каждый: какие слова самые длинные в украинском языке
- Как сказать на украинском "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается
