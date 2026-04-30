Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Днепр выходит из "холодной зоны": какой день выходных будет самым тёплым

Руслан Иваненко
30 апреля 2026, 19:25
Выходные пройдут под знаком сухой погоды с постепенным потеплением.
Погода, Днепр
Осадки на выходных маловероятны, погода в основном будет ясной / Фото: facebook.com/media.dnepropetrovsk

Кратко:

  • 1–3 мая: сухо, прохладно, без осадков
  • Днем +10…+14°C, ночью +4…+7°C
  • Ветер слабый до 3 м/с

В Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. По прогнозу синоптического сервиса Sinoptik, после ночных заморозков в конце апреля температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.

1 мая: Прохладное начало с переменной облачностью

В пятницу в Днепре ожидается прохладная, но в основном ясная погода. Ночью температура воздуха будет снижаться до +4…+6°C, утром составит около +2…+7°C, а днем поднимется до +10°C.

видео дня

Вечером сохранится около +9°C. В течение дня небо будет преимущественно ясным, только днем возможно кратковременное увеличение облачности. Вероятность осадков останется низкой, ветер слабый — до 3 м/с, атмосферное давление стабильное в пределах 752–754 мм рт. ст.

Погода в Днепре 1 мая / Фото: скриншот sinoptik

2 мая: Ясное небо и постепенное потепление

В субботу погода останется стабильной и более комфортной. Ночью прогнозируется около +4°C, утром — до +7°C, днем температура повысится до +12°C, а вечером будет держаться на уровне +11°C.

В течение дня ожидается ясное небо, лишь ближе к вечеру возможно незначительное увеличение облачности. Осадки маловероятны, ветер умеренный — до 2,8 м/с, влажность воздуха будет снижаться в дневные часы, что создаст ощущение более сухой и приятной погоды.

Погода в Днепре 2 мая / Фото: скриншот sinoptik

3 мая: Самый теплый день выходных

В воскресенье температура продолжит расти. Ночью ожидается около +7°C, утром — до +10°C, днем воздух прогреется до +14°C, а вечером составит около +12°C.

Утро начнется с ясного неба, однако во второй половине дня возможно увеличение облачности, которая к вечеру снова рассеется. Осадков не прогнозируется, ветер останется слабым — до 3 м/с, а влажность воздуха днем снизится до комфортных значений.

Погода в Днепре 3 мая / Фото: скриншот sinoptik

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, 1 мая погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода с ночными заморозками.

Кроме того, в первый день мая в Тернопольской области будет прохладно. Ночью температура даже опустится до -3 градусов. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Также в течение последнего дня текущей рабочей недели в Полтавской области ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков, но днем местами по области возможен небольшой дождь.

Читайте также:

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды погода на выходные Погода в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

19:56Спорт
Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

19:26Фронт
Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

18:20Война
Популярное

Ещё
Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять