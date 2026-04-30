Днепр выходит из "холодной зоны": какой день выходных будет самым тёплым

Выходные пройдут под знаком сухой погоды с постепенным потеплением.

Осадки на выходных маловероятны, погода в основном будет ясной

Кратко:

1–3 мая: сухо, прохладно, без осадков

Днем +10…+14°C, ночью +4…+7°C

Ветер слабый до 3 м/с

В Днепре первые майские выходные пройдут под знаком прохладной, но преимущественно сухой погоды. По прогнозу синоптического сервиса Sinoptik, после ночных заморозков в конце апреля температура будет постепенно повышаться, а осадки маловероятны, что соответствует общей тенденции начала мая в регионе.

1 мая: Прохладное начало с переменной облачностью

В пятницу в Днепре ожидается прохладная, но в основном ясная погода. Ночью температура воздуха будет снижаться до +4…+6°C, утром составит около +2…+7°C, а днем поднимется до +10°C.

Вечером сохранится около +9°C. В течение дня небо будет преимущественно ясным, только днем возможно кратковременное увеличение облачности. Вероятность осадков останется низкой, ветер слабый — до 3 м/с, атмосферное давление стабильное в пределах 752–754 мм рт. ст.

Погода в Днепре 1 мая / Фото: скриншот sinoptik

2 мая: Ясное небо и постепенное потепление

В субботу погода останется стабильной и более комфортной. Ночью прогнозируется около +4°C, утром — до +7°C, днем температура повысится до +12°C, а вечером будет держаться на уровне +11°C.

В течение дня ожидается ясное небо, лишь ближе к вечеру возможно незначительное увеличение облачности. Осадки маловероятны, ветер умеренный — до 2,8 м/с, влажность воздуха будет снижаться в дневные часы, что создаст ощущение более сухой и приятной погоды.

Погода в Днепре 2 мая / Фото: скриншот sinoptik

3 мая: Самый теплый день выходных

В воскресенье температура продолжит расти. Ночью ожидается около +7°C, утром — до +10°C, днем воздух прогреется до +14°C, а вечером составит около +12°C.

Утро начнется с ясного неба, однако во второй половине дня возможно увеличение облачности, которая к вечеру снова рассеется. Осадков не прогнозируется, ветер останется слабым — до 3 м/с, а влажность воздуха днем снизится до комфортных значений.

Погода в Днепре 3 мая / Фото: скриншот sinoptik

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, 1 мая погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода с ночными заморозками.

Кроме того, в первый день мая в Тернопольской области будет прохладно. Ночью температура даже опустится до -3 градусов. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Также в течение последнего дня текущей рабочей недели в Полтавской области ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков, но днем местами по области возможен небольшой дождь.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

