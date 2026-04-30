Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

Погода в Украине в пятницу, 1 мая, будет холодной и дождливой. В некоторых регионах даже возможны заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон под названием Winfried будет определять в первый день мая преимущественно сухую и очень теплую погоду на значительной части территории Европы. По северным, западным и восточным районам континента будут проходить атмосферные фронты, которые принесут дожди, а местами и грозы", — говорится в сообщении.
По ее словам, в Украине 1 мая станет переходным днем от холода к долгожданному теплу.
Так, температура ночью будет колебаться от +1 до +4 градусов, возможны заморозки. Дневная температура воздуха в пятницу составит +8…+11 градусов, на юге и на северо-западе +10…+13 градусов.
Синоптик добавила, что дожди пройдут местами на севере, в центре и на востоке Украины. На западе и юге — без существенных осадков.
Погода в Киеве
В Киеве 1 мая местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит около +10 градусов.
Когда в Украине потеплеет
Диденко подчеркнула, что на выходных, 2-3 мая, в Украине ощутимо потеплеет. В эти дни максимальная температура составит +12…+16 градусов, а на западе местами +18…+22 градуса.
"А начало следующей недели подарит Украине роскошную погоду, по-настоящему теплую и солнечную", — подытожила она.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что 1-2 мая в Украине будут заморозки до -3 градусов. В связи с этим объявлены I и II уровни опасности.
В Одессе и области в мае среднемесячная температура прогнозируется на уровне 15,1° тепла. Месячное количество осадков ожидается на уровне 44 мм.
Также синоптики заявляли, что устойчивое потепление в Украине обычно начинается во второй половине мая. Именно в этот период среднесуточная температура стабильно превышает +15 °C — это условный климатический старт лета.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
