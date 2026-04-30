Когда в Одессе начнется лето: синоптики опубликовали прогноз на май

Май в регионе считается переходным месяцем к летнему сезону с возможными температурными контрастами.

https://glavred.info/synoptic/kogda-v-odesse-nachnetsya-leto-sinoptiki-opublikovali-prognoz-na-may-10760750.html Ссылка скопирована

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в мае

Кратко:

Средняя температура мая ожидается на уровне +15,1°C

Синоптики прогнозируют около 44 мм осадков за месяц

Во второй декаде мая обычно начинается климатическое лето

Гидрометцентр Черного и Азовского морей опубликовал прогноз погоды на май 2026 года в Одессе и области.

Как сообщают синоптики, средняя месячная температура предполагается на уровне 15.1° тепла. Месячное количество осадков ожидается на уровне 44 мм.

видео дня

Краткая климатическая характеристика мая в Одесской области

Во второй декаде мае обычно происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону ее повышения (являющегося климатическим показателем начала лета).

Средняя месячная температура воздуха составляет 13-15 °, для Одессы - 16.2 ° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 0,2-3,0° тепла, для Одессы - 3.2° мороза. Такой показатель был зафиксирован в 1912 году.

Абсолютный максимум составляет 29,5-39,0° тепла, для Одессы - 34.8° тепла в 1950 году.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм. Для Одессы максимальная сумма осадков в сутки составила 66 мм. и наблюдалась 3 мая 1962 года.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, в Одесской области на этой неделе к ожидается преимущественно спокойная погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер. Ночью местами возможны заморозки до -2°.

Погода в Украине с 27 апреля по 3 мая будет холодной и нестабильной. Ожидаются периодические осадки различной интенсивности и ночные заморозки. По его словам, атмосферная циркуляция будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха. Из-за этого температурный фон останется существенно ниже климатической нормы во всех регионах страны. В ночное время будут фиксироваться заморозки не только на почве, но и в воздухе.

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует, что погода в Украине до конца рабочей недели будет не по сезону холодной. среднесуточная температура составит 4-5° тепла. По словам специалиста, Украина будет находиться в холодном "мешке" воздушной массы.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред