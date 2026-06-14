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О грызунах можно забыть: простой трюк заставит вредителей исчезнуть

Алексей Тесля
14 июня 2026, 18:41
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Чаще всего крыс привлекают открытые источники еды: пищевые отходы, корм для животных, компостные кучи и упавшие плоды.
О грызунах можно забыть: простой трюк заставит вредителей исчезнуть
Как избавиться от грызунов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Лучший способ избежать проблемы — устранение ее причины
  • Чаще всего грызунов привлекают открытые источники еды

Появление мышей и крыс на даче или в саду нередко связано не со временем года, а с наличием комфортных условий для жизни. Если грызуны находят пищу, воду и укрытия, они могут обосноваться на участке в любой сезон.

Специалисты отмечают, что лучший способ избежать проблемы — не борьба с вредителями после их появления, а устранение факторов, которые их привлекают, пишет Startlap.

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Чаще всего крыс привлекают открытые источники еды: пищевые отходы, корм для животных, компостные кучи и упавшие плоды. Не менее важны для них заросшие уголки сада, поленницы, хозяйственные постройки и другие укромные места.

Эксперты советуют регулярно убирать территорию, своевременно собирать опавшие фрукты, хранить мусор в закрытых контейнерах и не оставлять на улице остатки пищи. Поддержание порядка значительно сокращает количество мест, где могут укрываться грызуны.

Как избавиться от мышей инфографика
/ Главред

Дополнительной мерой защиты могут стать растения с насыщенным ароматом. Считается, что крысы стараются избегать участков, где растут мята, лаванда или чеснок. Их часто высаживают возле грядок, сараев и других зон, где ранее замечали вредителей.

Также для отпугивания иногда используют средства с резким запахом, например натуральные эфирные масла. Хотя такие методы не гарантируют полного избавления от грызунов, они могут стать полезным дополнением к профилактике и помочь снизить вероятность появления нежелательных гостей на участке.

Смотрите видео — простой метод избавиться от мышей и крыс

Эксперты рассказывают, что обычная пищевая сода может помочь в борьбе с грызунами. Если смешать её с приманкой, вещество попадает в пищеварительную систему вредителей и вызывает химическую реакцию с выделением газа.

Из-за особенностей организма мыши и крысы не способны его выводить, что делает такой способ одним из популярных домашних методов борьбы с нежелательными гостями.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

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