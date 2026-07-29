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Не стоит выбрасывать пластиковые бутылки: что опытные дачники делают с ними на грядках

Дарья Пшеничник
29 июля 2026, 17:11
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Вариантов использования пустых бутылок из-под воды существует множество, причем в любое время года.
Не стоит выбрасывать пластиковые бутылки: что опытные дачники делают с ними на грядках
Где на огороде можно использовать пластиковые бутылки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео/YouTube

Вы узнаете:

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  • Зачем дачники собирают пустые бутылки
  • Как пластик помогает на грядках

В то время как экологи призывают сокращать потребление пластика, украинские дачники нашли свой способ утилизации ненужной тары. Обычные бутылки из-под воды, соков и других напитков массово перемещаются из мешков на грядки, заменяя хозяйкам и хозяевам дорогие системы полива и химикаты от вредителей.

Вместо того чтобы выбрасывать пустые емкости, опытные огородники превращают их в универсальных помощников. Как оказалось, "дедовские" методы использования пластика не только экономят семейный бюджет, но и существенно облегчают уход за растениями в любое время года, пишет УНИАН.

Автополив "для ленивых" и точечный уход

Одним из самых популярных применений стало создание рассадных горшков с системой автополива. Конструкция из разрезанной пополам бутылки и фитилей из ткани позволяет растениям самостоятельно регулировать уровень влажности - почва остается влажной, а дачникам достаточно лишь изредка проверять наличие воды в поддоне.

Кроме того, пластик решает одну из самых сложных задач летом - полив помидоров. Вкопанные в почву бутылки с отверстиями у дна обеспечивают точечный капельный полив. Вода поступает непосредственно к корневой системе, что предотвращает испарение влаги и защищает листья от ожогов и грибковых заболеваний.

Живой щит от вредителей и морозов

Отдельное направление использования пластиковой тары - защита садовых культур. Осенью и зимой обрезанные бутылки служат надежной защитой для молодых черенков и саженцев от первых заморозков и грызунов.

А вот весной и летом пластик становится непреодолимым барьером для садовых вредителей. Разрезанные на кольца емкости, закопанные вокруг саженцев, полностью блокируют путь слизням и капустнице. Для молодых деревьев используют другой приём: разрезанным вдоль пластиковым "кожухом" обматывают стволы, фиксируя его верёвкой, что гарантирует целостность коры.

Декор с практической пользой

Не забывают хозяева и об эстетике. Наполненные песком бутылки, вкопанные дном вверх по периметру участка, превращаются в прочные бордюры. Они не только эстетично зонируют участок и предотвращают размывание почвы во время ливней, но и становятся оригинальным украшением сада, если покрасить их в яркие цвета.

Похоже, привычка собирать пластиковую тару в мешки - это не просто бережливость, а настоящее прикладное искусство, которое превращает бытовые отходы в высокую урожайность.

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Об источнике: УНИАН

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