Не стоит выбрасывать пластиковые бутылки: что опытные дачники делают с ними на грядках

Вы узнаете:
- Зачем дачники собирают пустые бутылки
- Как пластик помогает на грядках
В то время как экологи призывают сокращать потребление пластика, украинские дачники нашли свой способ утилизации ненужной тары. Обычные бутылки из-под воды, соков и других напитков массово перемещаются из мешков на грядки, заменяя хозяйкам и хозяевам дорогие системы полива и химикаты от вредителей.
Вместо того чтобы выбрасывать пустые емкости, опытные огородники превращают их в универсальных помощников. Как оказалось, "дедовские" методы использования пластика не только экономят семейный бюджет, но и существенно облегчают уход за растениями в любое время года, пишет УНИАН.
Автополив "для ленивых" и точечный уход
Одним из самых популярных применений стало создание рассадных горшков с системой автополива. Конструкция из разрезанной пополам бутылки и фитилей из ткани позволяет растениям самостоятельно регулировать уровень влажности - почва остается влажной, а дачникам достаточно лишь изредка проверять наличие воды в поддоне.
Кроме того, пластик решает одну из самых сложных задач летом - полив помидоров. Вкопанные в почву бутылки с отверстиями у дна обеспечивают точечный капельный полив. Вода поступает непосредственно к корневой системе, что предотвращает испарение влаги и защищает листья от ожогов и грибковых заболеваний.
Живой щит от вредителей и морозов
Отдельное направление использования пластиковой тары - защита садовых культур. Осенью и зимой обрезанные бутылки служат надежной защитой для молодых черенков и саженцев от первых заморозков и грызунов.
А вот весной и летом пластик становится непреодолимым барьером для садовых вредителей. Разрезанные на кольца емкости, закопанные вокруг саженцев, полностью блокируют путь слизням и капустнице. Для молодых деревьев используют другой приём: разрезанным вдоль пластиковым "кожухом" обматывают стволы, фиксируя его верёвкой, что гарантирует целостность коры.
Декор с практической пользой
Не забывают хозяева и об эстетике. Наполненные песком бутылки, вкопанные дном вверх по периметру участка, превращаются в прочные бордюры. Они не только эстетично зонируют участок и предотвращают размывание почвы во время ливней, но и становятся оригинальным украшением сада, если покрасить их в яркие цвета.
Похоже, привычка собирать пластиковую тару в мешки - это не просто бережливость, а настоящее прикладное искусство, которое превращает бытовые отходы в высокую урожайность.
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Об источнике: УНИАН
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