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Почему опытные дачники сеют укроп по всему огороду: секрет, повышающий урожайность

Дарья Пшеничник
30 июня 2026, 21:04
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Корневая система укропа действует как бережный, но эффективный аэратор.

Почему опытные дачники сеют укроп по всему огороду: секрет, повышающий урожайность
Чем полезен укроп на огороде / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

видео дня
  • Зачем засевать все грядки укропом
  • Как правильно выращивать укроп

Для большинства из нас укроп - это просто ароматная зелень к салату, молодому картофелю или маринадам. Однако опытные агрономы и огородники со стажем смотрят на это растение совсем иначе. Как оказалось, обычный укроп является мощным природным биостимулятором и защитником сада, который может значительно облегчить жизнь каждому дачнику.

Вместо того чтобы выделять под эту культуру одну отдельную грядку, специалисты рекомендуют высевать её "островками" в разных уголках участка. Об этом пишет ТСН.

Природный разрыхлитель и зеленое удобрение

Корневая система укропа работает как деликатный, но эффективный аэратор. Она прекрасно рыхлит верхний слой почвы, открывая другим растениям доступ к кислороду. По окончании сезона остатки укропа, перегнивая, превращаются в качественную органику, которая насыщает землю микроэлементами, улучшает ее структуру и помогает удерживать влагу.

Живой щит от вредителей

Эфирные масла, придающие укропу его неповторимый аромат, являются настоящим кошмаром для многих насекомых. Его запах отпугивает тлю и белокрылку.

В то же время, когда укроп зацветает, его зонтики превращаются в "базу" для полезных насекомых. Он привлекает божьих коровок, золотоочек и ос-наездников, которые являются естественными врагами огородных вредителей. Таким образом, укроп помогает вырастить экологически чистый урожай без лишней "химии".

Кроме того, цветущий укроп привлекает множество насекомых-опылителей. Это автоматически повышает урожайность кабачков, огурцов и тыкв, которым необходимо качественное опыление для образования завязи.

Идеальные и нежелательные соседи для укропа

Чтобы извлечь из этой культуры максимум пользы, стоит знать правила соседства, ведь укроп хорошо уживается далеко не со всеми растениями.

  • Лучшие друзья на грядке: укроп создает идеальный микроклимат и стимулирует рост огурцов, помидоров, капусты, редиса, лука и чеснока.
  • Зоны строгого табу: держите укроп подальше от моркови, сельдерея и фенхеля. Поскольку все они относятся к одному семейству зонтичных, то неизбежно будут конкурировать за воду, свет и питательные вещества, а также начнут активно обмениваться общими болезнями и вредителями.

Лайфхак для непрерывного эффекта

Укроп абсолютно неприхотлив и всходит очень быстро. Чтобы ароматный защитник работал на огороде бесперебойно, а на вашем столе всегда была свежая зелень, агрономы советуют подсевать его небольшими порциями каждые 2–3 недели в течение всего лета.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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