Как получить хороший урожай укропа: способ, который поможет всем огородникам

Как разбудить семена укропа – размягчить их перед посадкой в 3% растворе перекиси водорода, хорошо промыть, просушить, и можно сеять в грунт на огороде.

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-poluchit-horoshiy-urozhay-ukropa-sposob-kotoryy-pomozhet-vsem-ogorodnikam-10574327.html Ссылка скопирована

Что делать, чтобы рос укроп, и дал хороший урожай / Скриншот YouTube

Многим дачникам хорошо известно, что укроп можно сеять с начала весны и до середины августа, вплоть до начала осени. Свежим и полезным укропом можно заправлять салаты и добавлять во множества блюд. Порой огородники сталкиваются с проблемами, когда укроп не дает хороший урожай. Мы расскажем вам, как правильно замочить семена укропа перед посадкой, чтобы он рос щеткой и радовал вас.

Автор YouTube-канала Садоводство с Еленой рассказала, что нужно сделать для того, чтобы укроп взошел всего за 5-7 дней и быстро дал хороший урожай.

Что нужно сделать, чтобы быстро взошел укроп

Чтобы укроп быстрее взошел, нужно размягчить семена. Берем пакетики с укропом, можно даже взять разные сорта и смешать, насыпаем их в емкость и заливаем 3% перекисью водорода.

Оставляем так постоять их на 30 минут. Семена начнут пениться и размягчаться.

Далее их следует хорошенько промыть водой и дать высохнуть. Семена высыхают примерно 30 минут.

Сеем укроп и ждем урожай

Делаем грядки с расстоянием примерно в 15 см между каждой. Если грунт очень сухой и нет дождей, поливать нужно почаще. Укрывать ли пленкой укроп – зависит от обстоятельств. Если есть возможность часто приезжать на дачу и поливать его, можно не укрывать. Редко приезжаете – укрывайте. Если приезжаете слишком редко, укроп лучше не накрывать, иначе он испортится и перестанет расти.

Ваш укроп взойдет за 5-7 дней. А через 10 дней порадует хорошим урожаем.

Чем полезен укроп? Укроп полезен, поскольку его семена и эфирное масло действуют в качестве седативного, ветрогонного и спазмолитического средства. Семена оказывают и успокоительный эффект, пишет Википедия.

Смотрите видео, как быстро вырастить пышный урожай укропа:

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред