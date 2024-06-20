Как получить хороший урожай укропа: способ, который поможет всем огородникам

Многим дачникам хорошо известно, что укроп можно сеять с начала весны и до середины августа, вплоть до начала осени. Свежим и полезным укропом можно заправлять салаты и добавлять во множества блюд. Порой огородники сталкиваются с проблемами, когда укроп не дает хороший урожай. Мы расскажем вам, как правильно замочить семена укропа перед посадкой, чтобы он рос щеткой и радовал вас.
Автор YouTube-канала Садоводство с Еленой рассказала, что нужно сделать для того, чтобы укроп взошел всего за 5-7 дней и быстро дал хороший урожай.
Что нужно сделать, чтобы быстро взошел укроп
Чтобы укроп быстрее взошел, нужно размягчить семена. Берем пакетики с укропом, можно даже взять разные сорта и смешать, насыпаем их в емкость и заливаем 3% перекисью водорода.
Оставляем так постоять их на 30 минут. Семена начнут пениться и размягчаться.
Далее их следует хорошенько промыть водой и дать высохнуть. Семена высыхают примерно 30 минут.
Сеем укроп и ждем урожай
Делаем грядки с расстоянием примерно в 15 см между каждой. Если грунт очень сухой и нет дождей, поливать нужно почаще. Укрывать ли пленкой укроп – зависит от обстоятельств. Если есть возможность часто приезжать на дачу и поливать его, можно не укрывать. Редко приезжаете – укрывайте. Если приезжаете слишком редко, укроп лучше не накрывать, иначе он испортится и перестанет расти.
Ваш укроп взойдет за 5-7 дней. А через 10 дней порадует хорошим урожаем.
Чем полезен укроп?
Укроп полезен, поскольку его семена и эфирное масло действуют в качестве седативного, ветрогонного и спазмолитического средства. Семена оказывают и успокоительный эффект, пишет Википедия.
Смотрите видео, как быстро вырастить пышный урожай укропа:
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