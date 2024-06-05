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Как получить пышный укроп: способ, который порадует всех дачников

Андрей Ганчук
5 июня 2024, 19:58обновлено 5 июня, 21:09
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Вы узнаете, как правильно посадить укроп, чтобы был хороший урожай, когда попробуете на своем огороде применить на практике совет, который мы нашли.
Укроп
Как разбудить семена укропа и получить очень хороший урожай / Скриншот YouTube

Порой дачники говорят, что укроп либо совсем не растет, либо не приносит того урожая, которого бы хотелось. Причин тому может быть множество, поэтому огородники задаются вопросом, что делать, если не растет укроп. Мы расскажем вам о простом совете, найденном на просторах Интернета.

Автор YouTube-канала Елена Сад и Огород показала простой способ посадки укропа, и в чем его нужно замачивать, чтобы получить хороший урожай.

Как добиться быстрых всходов укропа

Когда сеять укроп

Укроп можно сеять с начала весны и до осени. Чтобы получить свежую зелень летом, можно высеивать укроп вплоть до середины августа.

Где лучше всего сеять укроп

Укроп следует сеять в хорошо освещенных местах. Подойдет нейтральная и рыхлая почва. На участке, где расположены грунтовые воды, сеять надо на приподнятную грядку, чтобы корни укропа не замокли и не сгнили.

Замачиваем укроп в перекиси водорода

Чтобы получить быстрые всходы укропа, надо замочить семена в неразбавленной 3% перекиси водорода и оставить их в ней на 30 минут.

Поскольку семена покрыты эфирной оболочкой, они долго всходят. Замачивание семян в перекиси способствует их скорому прорастанию – в течение 7 дней. Обычно семена прорастают уже на 5 день.

Заканчиваем обработку семян и приступает к посадке

Нужно промыть семена в воде, просушить и можно приступать к посеву. Сеять следует в предварительно пролитые водой бороздки, не часто.

Сверху присыпаем семена рыхлой землей.

Место посева нужно накрыть укрывным материалом, под которым дольше сохраняется влага.

Какой должен быть грунт

Нужно наблюдать, чтобы грунт не пересыхал, иначе он не прорастет. Нельзя сильно заливать, чтобы не сгнили семена. Грунт все время должен быть умеренно влажным.

Когда нужно срезать укроп

Примерно на 5-6 день укроп прорастает. Укрывной материал не нужно убирать до тех пор, пока сеянцы не окрепнут.

Укроп срезается, когда достигает длины 15-20 сантиметров

Однако самым полезным считается молодой укроп длиной 5-6 см.

Чем полезен укроп?

Укроп полезен, поскольку его семена и эфирное масло действуют в качестве седативного, ветрогонного и спазмолитического средства. Семена оказывают и успокоительный эффект, пишет Википедия.

Смотрите видео, как вырастить богатый урожай укропа:

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