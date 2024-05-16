Как сохранить укроп свежим: важный совет для всех хозяек

Хозяйки придумали хитрость, чтобы продлить свежесть зелени на дольше, эти советы точно станут полезными для каждого.

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Как правильно хранить укроп в холодильнике / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Укроп, как и любая зелень, содержит витамины и минералы, которые положительно влияют на наш организм. Многие хозяйки добавляют этот вид зелени в различные блюда, однако главной проблемой остается срок её хранения. И хотя укроп не слишком прихотлив и не требует много усилий, есть определенные нюансы, которые смогут продлить сроки его свежести.

Где лучше сохранить укроп свежим

Все мы привыкли, что зелень, в том числе и укроп, должны храниться в холодильнике. Это достаточно хороший и действенный вариант, ведь при низких температурах зелень может дольше простоять и не завянуть. Но и здесь хозяйки придумали хитрость, чтобы продлить ее свежесть на дольше. Мы собрали интересные советы, которые могут быть вам полезными.

Как правильно хранить укроп в холодильнике

Автор YouTube-канала Татьяна Литвинова показала собственные способы хранения зелени, благодаря которым, она может простоять в холодильнике от 5 дней до месяца. По словам автора, главное условие того, что укроп простоит дольше - его не нужно мыть.

Хранение укропа в холодильнике во влажной салфетке

Для данного вида хранения, укроп нужно завернуть во влажную салфетку так, чтобы она полностью его окутала. Лучше брать салфетку больших размеров, так ее вам точно хватит. В таком состоянии он будет храниться максимум 5 дней.

Хранение укропа в холодильнике в воде

Этот способ является очень развитым и популярным. Для него нужно взять стакан или банку с холодной водой, ставим туда зелень, накрываем это все полиэтиленовым пакетом и ставим в холодильник. Так укроп может храниться и не терять своей свежести целую неделю.

Хранение укропа в холодильнике в банке

Для такого вида хранения вам нужно обрезать корешки укропа и взять большую или среднюю банку, в зависимости от того, какое количество укропа вы имеете. После этого просто засовываем зелень в эту банку, но нужно, чтобы кончики оставались сверху. Тогда накрываем эту банку крышкой и отправляем в холодильник. Во время такого хранения, укроп может простоять целый месяц.

Кто такая Татьяна Литвинова? Татьяна Литвинова - бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф Украина", а также кулинарный эксперт программы "Все буде добре". Была владелицей собственного ресторана более 10 лет и закончила Институт Пищевой Промышленности.

Смотрите видео, как долго хранить укроп свежим в холодильнике:

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