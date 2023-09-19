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Пара минут и готово: Клопотенко показал, как заморозить зелень легко и просто

Елизавета Бельмас
19 сентября 2023, 14:23 обновлено 19 сентября, 14:27
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Главред расскажет, как заморозит зелень на зиму, не прилагая больших усилий.
Клопотенко показал, как заморозить зелень
Клопотенко показал, как заморозить зелень / коллаж: Главред, фото: скриншот

Заморозка зелени - задача, которую ставят перед собой хозяйки летом и ранней весной. Мы расскажем, как правильно заморозить петрушку и укроп на зиму на примере рецепта повара Евгения Клопотенко.

А если вам интересна тема кулинарии, читайте наш материал: Варить не нужно: Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку.

Известный на всю Украину повар Егвений Клопотенко рассказал, как правильно подготовить зелень к заморозке и сохранить ее на зиму.

видео дня

Как заморозить зелень

По словам повара, для начала необходимо хорошо нарезать зелень, убрать стебли и проследить, чтобы она не была слишком влажной или вовсе мокрой.

Затем зелень необходимо отправить в зип-пакет и хорошо разровнять по периметру всего пакета, выгоняя из него воздух, чтобы слой был как можно более равномерным.

Когда зелень уже будет в пакете, ее необходимо аккуратно убрать в морозильную камеру. Вы увидите, как через несколько часов вся зелень уже будет заморожена. Тогда её можно будет переложить в контейнер.

Смотрите видео о том, как правильно заморозить зелень:

@klopotenko_chef Вам вже потрібно заморозити зелень на зиму. Покажу як правильно це зробити❤️ #зелень#зеленьназиму#запасиназиму#петрушка#кріп♬ Come and Get Your Love - Redbone

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Евгений Клопотенко зелень интересные новости
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