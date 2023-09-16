Варить не нужно: Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку

Главред расскажет, как приготовить гречку и не варить её.

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Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку / коллаж: Главред, фото: скриншот

Одна из самых популярных круп в Украине - это гречка. Её любят практически все и, как правило, готовят кашу все по своему рецепту. Однако есть маленький нюанс - гречку можно не варить.

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Мало кто задумывался можно ли гречку просто залить кипятком, но повар Евгений Клопотенко дал ответ на этот вопрос.

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Как вкусно приготовить гречку

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко рассказал, сколько минут варить надо гречку, а если быть точнее - варить её ненужно вовсем.

Повар объяснил, что для вкусного блюда крупу достаточно просто залить чем-то теплым:

водой

томатным соком

чаем

Повар утверждает, что спустя два часа гречка будет готова сама по себе.

Смотрите видео о том, как приготовить гречку:

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