УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Варить не нужно: Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку

Елизавета Бельмас
16 сентября 2023, 14:47 обновлено 16 сентября, 14:50
11
Главред расскажет, как приготовить гречку и не варить её.
Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку
Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку / коллаж: Главред, фото: скриншот

Одна из самых популярных круп в Украине - это гречка. Её любят практически все и, как правило, готовят кашу все по своему рецепту. Однако есть маленький нюанс - гречку можно не варить.

А если вам интересна тема кулинарии, читайте наш материал: Что называют винегретом - это вовсе не салат: Клопотенко удивил ответом.

Мало кто задумывался можно ли гречку просто залить кипятком, но повар Евгений Клопотенко дал ответ на этот вопрос.

видео дня

Как вкусно приготовить гречку

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко рассказал, сколько минут варить надо гречку, а если быть точнее - варить её ненужно вовсем.

Повар объяснил, что для вкусного блюда крупу достаточно просто залить чем-то теплым:

  • водой
  • томатным соком
  • чаем

Повар утверждает, что спустя два часа гречка будет готова сама по себе.

Смотрите видео о том, как приготовить гречку:

@klopotenko_chef Гречку не потрібно варити ? Її можна залити теплою водою в пропорції 1:2, де 100г гречки і 200мл води і залишити на 2-3 години настоюватися #гречка#спосібприготування#розсипчастагречка#порадакухаря♬ Bitter Sweet Symphony (Live) - Rockin'1000

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гречка Евгений Клопотенко интересные новости
Реклама

Главное за день

Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

14:19 Мир
Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

12:59 Украина
Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

12:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:56

Из 100 мобилизованных в строю — 10-20 человек: военком ВСУ назвал тревожные цифры

14:50

Украинские бойцы выступают против закона 10037, по которому у громад забирают налоги с их зарплат актуально

14:47

Варить не нужно: Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку

14:44

Значение имени Алина: узнай его тайну, судьбу и происхождение

14:41

Как правильно заваривать зеленый чай: об этих простых нюансах мало кто знает

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
14:41

"Все очень примитивно": Подоляк раскрыл три сценария "мирного плана" Путина

14:19

Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

13:54

Ирину Билык поймали за поцелуями с КоляденкоВидео

13:53

РЭБ не помеха: в Украине анонсировали новые удары по военным кораблям РФ

Реклама
13:45

Удивительный список: артист назвал главных геев РФ, даже в возрастеВидео

13:40

Поздравление с праздником "Вера, Надежда, Любовь": открытки на светлый праздник

12:59

Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

12:47

Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

12:41

Цены на газ для авто подскочили и еще будут расти: эксперты рассказали, что случилось

12:01

Любовный гороскоп на неделю 18-24 сентября: Козерогу – открытие, Раку - общение

11:58

Очень необычно, но невероятно вкусно: как правильно готовить новомодные грибы шиитаке

11:37

Россияне отступают: ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед

11:36

В Харькове - взрывы, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по городу: что известно

11:21

Легендарный "Росомаха" Хью Джекман разошелся с женой после 27 лет брака: что случилось

11:20

"Корабли превратились в детали": в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю

Реклама
11:16

Хамство и плевки: Киркоров вызверился на путинистку Успенскую

10:49

Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября: Раку – наслаждение, Рыбам - боль

10:30

"Это значит, что я говорю правильно": Трамп заявил, что доволен похвалой Путина

10:15

Украинский спецназ показал на видео, как помогал ВСУ бить по русским кораблям в Севастополе

10:03

Какой праздник 16 сентября: кого нужно поздравить в этот день

09:38

Глава Бундесвера назвал единственное условие мира в Украине

09:31

Вайкуле рассказала, почему хочет увидеть экс-коллег - путинистов Баскова и Киркорова

08:54

"Это наш полуостров": в СНБО поведали, что будет с россиянами в Крыму

08:39

Гороскоп на завтра 17 сентября 2023: Близнецам пора что-то менять, Ракам - потери

08:31

Мы просто пожинаем плоды своей безголовостимнение

08:22

"Бригада" и "Солдаты": в России скончался популярный актёр сериалов

08:20

"Танков будет больше": Данилов сказал, когда первые Abrams прибудут в Украину

08:07

Семья расхватает за минуту: быстрый рецепт воздушного заливного пирога с абрикосами

07:39

ВСУ освободили Андреевку: ситуация для РФ к югу от Бахмута ухудшается — ISW

07:05

Загадка, которая введет в ступор: нужно найти спрятанную бутылку с водой за 15 секунд

06:45

"Тыл забыл о войне": о чем думает солдат на нулемнение

06:35

Что такое "хвіртка", "кватирка" и "калитка": Авраменко объяснил колоритные словаВидео

06:30

Именины 16 сентября: поздравьте с Днем ангела обладательниц имени Василина

04:30

Китай может вооружить РФ миллионами снарядов: Жданов назвал неожиданный сценарий

04:10

"Весь спектр": Жданов раскрыл, какое оружие может получить Путин от Северной Кореи

Реклама
03:30

Жданов пояснил, как долго Путин может воевать с Украиной с китайской помощью

02:30

"Это какое-то безумие": женщина ошеломлена из-за странной семейной традиции своего мужа

01:33

"Этот хлам может взорваться ежесекундно": эксперт оценил, помогут ли РФ снаряды из КНДР

15 сентября, пятница
23:55

Безумная головоломка для гениев: надо найти фламинго среди цветов за 7 секунд

23:45

РФ будет получать ракеты и снаряды миллионами: Жданов назвал союзников оккупантов

22:53

США готовят мощный пакет для ВСУ: что известно о передаче супер-танков Abrams

22:53

Родных не пускают: Игорю Николаеву поставили опасный диагноз

22:47

Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене

22:32

В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Байдена: названа точная дата

22:10

Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на вторую половину сентября

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять