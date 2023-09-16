Варить не нужно: Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку

Одна из самых популярных круп в Украине - это гречка. Её любят практически все и, как правило, готовят кашу все по своему рецепту. Однако есть маленький нюанс - гречку можно не варить.
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Мало кто задумывался можно ли гречку просто залить кипятком, но повар Евгений Клопотенко дал ответ на этот вопрос.
Как вкусно приготовить гречку
Известный в Украине повар Евгений Клопотенко рассказал, сколько минут варить надо гречку, а если быть точнее - варить её ненужно вовсем.
Повар объяснил, что для вкусного блюда крупу достаточно просто залить чем-то теплым:
- водой
- томатным соком
- чаем
Повар утверждает, что спустя два часа гречка будет готова сама по себе.
Смотрите видео о том, как приготовить гречку:
@klopotenko_chef Гречку не потрібно варити ? Її можна залити теплою водою в пропорції 1:2, де 100г гречки і 200мл води і залишити на 2-3 години настоюватися #гречка#спосібприготування#розсипчастагречка#порадакухаря♬ Bitter Sweet Symphony (Live) - Rockin'1000
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