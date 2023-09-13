Что называют винегретом - это вовсе не салат: Клопотенко удивил ответом

Главред расскажет, почему винегрет на самом деле не салат.

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Почему салат винегрет так называется / коллаж: Главред, фото: скриншот

Салат винегрет - один из самых популярных в Украине, однако мало кто знает, в чем разница между салатом и винегретом на самом деле.

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко в своем ТикТок рассказал о том, что на самом деле представлет собой винегрет.

Почему салат винегрет так называется - Евгений Клопотенко

Мало кто задумывался о том, что называют винегретом, и следственно - не знал, что это совсем не салат.

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Оказывается, набора продуктов из буряка, горошка, фасоли, картофеля и моркови - недостаточно, чтобы стать винегретом.

Клопотенко рассказал, что юридически именно соус из сладкой горчицы и уксуса называется Винегретом. Если этот соус добавить к любым овощам - получится салат Винегрет.

Поэтому, буряк в винегрете - не главное, подытожил Евгений Клопотенко.

Смотрите видео о том, что на самом деле называется Винегретом:

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