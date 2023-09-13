Что называют винегретом - это вовсе не салат: Клопотенко удивил ответом

Салат винегрет - один из самых популярных в Украине, однако мало кто знает, в чем разница между салатом и винегретом на самом деле.
Известный в Украине повар Евгений Клопотенко в своем ТикТок рассказал о том, что на самом деле представлет собой винегрет.
Почему салат винегрет так называется - Евгений Клопотенко
Мало кто задумывался о том, что называют винегретом, и следственно - не знал, что это совсем не салат.
Оказывается, набора продуктов из буряка, горошка, фасоли, картофеля и моркови - недостаточно, чтобы стать винегретом.
Клопотенко рассказал, что юридически именно соус из сладкой горчицы и уксуса называется Винегретом. Если этот соус добавить к любым овощам - получится салат Винегрет.
Поэтому, буряк в винегрете - не главное, подытожил Евгений Клопотенко.
Смотрите видео о том, что на самом деле называется Винегретом:
@klopotenko_chef Вінегрет це соус, а не салат, знали про це? Якщо ні, то бігом готувати і пробувати. А якщо знали, то теж бігом готувати. Цьом. #рецептклопотенка#готуємовдома#вінегрет#easytocook♬ Chill Vibes - Tollan Kim
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