УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Что называют винегретом - это вовсе не салат: Клопотенко удивил ответом

Елизавета Бельмас
13 сентября 2023, 13:13 обновлено 13 сентября, 13:26
20
Главред расскажет, почему винегрет на самом деле не салат.
Почему салат винегрет так называется
Почему салат винегрет так называется / коллаж: Главред, фото: скриншот

Салат винегрет - один из самых популярных в Украине, однако мало кто знает, в чем разница между салатом и винегретом на самом деле.

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко в своем ТикТок рассказал о том, что на самом деле представлет собой винегрет.

Почему салат винегрет так называется - Евгений Клопотенко

Мало кто задумывался о том, что называют винегретом, и следственно - не знал, что это совсем не салат.

видео дня

Оказывается, набора продуктов из буряка, горошка, фасоли, картофеля и моркови - недостаточно, чтобы стать винегретом.

Клопотенко рассказал, что юридически именно соус из сладкой горчицы и уксуса называется Винегретом. Если этот соус добавить к любым овощам - получится салат Винегрет.

Поэтому, буряк в винегрете - не главное, подытожил Евгений Клопотенко.

Смотрите видео о том, что на самом деле называется Винегретом:

@klopotenko_chef Вінегрет це соус, а не салат, знали про це? Якщо ні, то бігом готувати і пробувати. А якщо знали, то теж бігом готувати. Цьом. #рецептклопотенка#готуємовдома#вінегрет#easytocook♬ Chill Vibes - Tollan Kim

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евгений Клопотенко интересные новости
Реклама

Главное за день

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

12:54 Украина
Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

11:52 Украина
СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье

11:07 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:45

Назвал Украину "сборищем зла": Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным

13:30

Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами Украине за удары по Крымскому мосту

13:18

Известная украинская актриса планирует вступить в ВСУ и уйти на фронт

13:13

Стоит копейки, польза – бесценна: можно ли постоянно мыться дегтярным мылом

13:13

Что называют винегретом - это вовсе не салат: Клопотенко удивил ответом

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходитПольша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
12:59

Почему "Вітаю!" – это не только поздравление: Авраменко указал на интересную деталь

12:54

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

12:32

Сделал серию инъекций: всплыли неожиданные детали исчезновения врача Кадырова

12:15

Зачем кошки приносят мышей в дом: 3 причины "странного" поведения животного

Реклама
12:01

Ани Лорак впервые отреагировала на смерть украинца

11:53

"Атака продолжалась более 4 часов": в ВСУ раскрыли цели врага в Одесской области

11:52

Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

11:43

Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений Главнокомандующего ВСУ

11:36

Квашеная капуста, которой нельзя наесться: рецепт от Евгения Клопотенко

11:19

"Это случится совсем скоро": астрологи назвали дату, когда изменится все для Украины

11:07

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на ЗапорожьеВидео

10:49

Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушенияФотоВидео

10:44

РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала - разведка Британии

10:30

Имена для девочек в 2024 году: как выбрать красивое и необычное имя для дочки

10:10

Запутанная загадка для гениев: только самые внимательные заметят сову за 16 секунд

Реклама
09:58

ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

09:57

Только пригубил, а уже "прижало": почему после кофе хочется в туалет

09:50

Удар по Севастополю: поврежден десантный корабль и подлодка ЧФ РФ - СМИ

09:13

Графики уже составлены: в Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября

09:01

Гороскоп на завтра 14 сентября 2023: Тельцам вернут долги, Дев поджимают сроки

09:00

"Из дома страшно выходить, ужас кромешный": взрывы в Севастополе довели россиян до истерикиВидео

08:25

Сладко так, что слюнки текут: бесподобный и быстрый рецепт вареников с вишней

08:23

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

08:12

Долгая война V.S. короткая войнамнение

07:54

Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США

07:06

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФВидео

07:00

Чем особенный сегодняшний день: 13 сентября

06:33

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

06:22

Когда будут баллистические и крылатые ракеты в Украинемнение

05:51

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - СотникВидео

05:35

Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

05:18

Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

04:40

Как правильно назвать на украинским простынь: Авраменко дал ответ

04:10

Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра КиеваВидео

03:40

"Готовы переобуться": эксперт раскрыл план Кремля, когда ВСУ дойдут до Крыма

Реклама
03:03

Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

02:30

"Мир ждет большая ядерная война с РФ": публицист описал наихудший сценарийВидео

02:00

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

01:35

Именины 13 сентября: кто в этот день празднует День ангела

01:25

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

12 сентября, вторник
23:56

"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

23:55

Оптическая иллюзия для уникумов: нужно найти тигра в лесу за 9 секунд

23:14

Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

23:08

Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерьюВидео

22:59

"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять