Президент считает, что США не могут выступать в качестве нейтрального посредника, поскольку Россия является агрессором.

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Зеленский считает, что называть Путина другом нельзя / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Офис президента Украины

Что сказал Зеленский:

США должны оказывать давление на Россию, а не оставаться нейтральными

Путин "не может быть другом", потому что он агрессор и убийца

На следующей неделе в Украине обсудят гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты не могут быть нейтральным посредником в мирном процессе.

Также он назвал "странными" дружеские публичные жесты президента США Дональда Трампа в отношении главы страны-агрессора России Владимира Путина. Об этом Зеленский сказал в интервью BBC.

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Почему США не могут быть нейтральными

Журналисты BBC спросили президента, можно ли считать США нейтральным посредником, если Вашингтон не предоставляет Украине необходимые технологии и ракеты для самозащиты.

Зеленский ответил, что Украине нужны сигналы от союзника, который реально может оказать давление на Россию.

"Соединенные Штаты не могут быть просто посредником - нейтральным, потому что когда ты пытаешься быть слишком нейтральным по отношению к агрессору, ты автоматически перестаешь быть нейтральным", - заявил он.

По его словам, такая позиция означает, что ты поддерживаешь и жертву, и агрессора, а это неправильно. Зеленский подчеркнул, что США должны оказывать давление на РФ, поскольку обладают для этого силой и авторитетом.

"Речь идет не о комфортных разговорах, а о сильной стране, которая может оказывать давление", - подчеркнул глава государства.

Что Зеленский сказал об объятиях Трампа и Путина

BBC также спросило, что почувствовал Зеленский, когда Трамп обнимался с Путиным, называл его другом и писал об этом в соцсетях после трехстороннего саммита США, Китая и России в Шэньчжэне.

Зеленский сказал, что это дело президента США, но для него это выглядит странно. Он назвал Путина агрессором и убийцей, который "принес фашизм в XXI век".

"Это как если бы кто-то сказал о Гитлере во время Второй мировой войны, что он хороший друг во время войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент допустил, что между лидерами могут быть личные отношения, но, по его мнению, об этом следует говорить без огласки. Он добавил, что такие слова очень ранят семьи, которые потеряли своих дочерей и сыновей и возлагают надежды на президента США.

"Но как мы можем смотреть на убийцу, когда Соединенные Штаты говорят: „Он друг, хороший друг"? Нет. Он не друг", - сказал Зеленский.

Когда состоится следующая встреча в рамках переговоров

На вопрос, не отдалили ли последние переговоры стороны даже от следующей встречи, Зеленский ответил, что результаты есть. Среди них он назвал договоренности об обменах и решение о том, что на переговорах будет представлена Европа.

"У нас есть решение, что нам нужна встреча, у нас есть решение, что европейцы будут - это хорошо", - сказал президент.

По словам Зеленского, на следующей неделе в Украине состоятся важные встречи, на которых будут обсуждаться гарантии безопасности.

Когда может наступить переломный момент в войне

Главред писал, что, по словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в интервью Reuters, переломный момент в войне России против Украины может наступить весной или летом 2027 года и в конечном итоге привести к поражению Москвы.

Главными факторами являются ухудшение состояния российской экономики и усиление международного давления на Кремль. В то же время Украина оказалась в ситуации "идеального шторма": суровая зима совпала с более интенсивными ударами по энергосистеме и атаками на гражданские объекты. Несмотря на это, украинцы не раз доказывали свою стойкость, а Европа намерена и в дальнейшем помогать оружием, деньгами и восстановлением инфраструктуры.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что европейские страны скептически отнеслись к предложению предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности по принципу статьи 5 Североатлантического договора.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Ранее Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить военную агрессию против европейских территорий и как можно скорее заключить мирное соглашение с Украиной.

Накануне стало известно, что война России против Украины, скорее всего, не завершится до конца 2026 года. Поэтому Украине необходимо готовиться к сложному зимнему периоду, в частности усиливать противовоздушную оборону, защищать энергетическую инфраструктуру и обеспечивать финансовую поддержку.

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