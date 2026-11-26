Обычный теннисный мяч может помочь птицам и другим диким животным пережить холодное время года.

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Как защитить воду от замерзания / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем класть теннисный мяч в садовый пруд

Как помочь птицам во время морозов

Как обустроить укрытие для ежей зимой

С наступлением морозов диким животным становится всё сложнее находить пищу, питьевую воду и безопасные места для зимовки. Именно поэтому опытные садоводы используют необычные способы помощи местной фауне. Для одного из них понадобится всего лишь старый теннисный мяч. Главред расскажет подробнее.

Как пишет французское издание Mon Jardin & Ma Maison со ссылкой на Marie France, обычный теннисный мяч может стать полезным помощником в саду в зимние месяцы.

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Зачем бросать теннисный мяч в пруд зимой

Когда температура воздуха опускается ниже нуля, вода в садовых прудах и поилках начинает замерзать. Из-за этого птицы и другие дикие животные теряют доступ к питьевой воде.

Чтобы замедлить образование льда, опытные садоводы используют обычный теннисный мяч. Его оставляют на поверхности воды, где он движется под воздействием ветра.

Такое движение может препятствовать образованию сплошной ледяной корки вокруг мяча во время небольших морозов. Благодаря этому животные дольше будут иметь доступ к воде.

В то же время во время сильных морозов этот метод может оказаться недостаточно эффективным, поэтому состояние водоема необходимо регулярно проверять.

Почему птицам нужна вода зимой

Даже в холодное время года птицам нужна вода не только для питья, но и для очистки оперения.

Чистое и ухоженное оперение помогает им поддерживать теплоизоляцию тела, что особенно важно при низких температурах.

Наличие доступной воды в саду может значительно облегчить жизнь пернатых зимой. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять поилки и не допускать их полного замерзания.

Как помочь ежам пережить зиму

Еще один необычный совет - оставлять теннисные мячи под кучами опавшей листвы или возле кустов. Это может помочь создать небольшое воздушное пространство внутри естественного укрытия.

Однако сам по себе теннисный мяч не обеспечит ежу надежной защиты от морозов. Гораздо важнее оставить в укромном уголке сада сухие листья, ветки и другие природные материалы, которые животные могут использовать для обустройства места зимовки.

Также специалисты рекомендуют не трогать кучи листьев и веток зимой, ведь под ними могут находиться впавшие в спячку ежи.

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