Дизайнер советует повторить один цвет как минимум три раза. В результате разрозненная посуда будет выглядеть как продуманный ход.

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Тарелки из разных сервизов: как стильно накрыть стол / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Как сочетать тарелки из разных наборов

Что стоит купить, если бюджет ограничен

Как оформить центр стола и место каждого гостя

Чтобы тарелки из разных сервизов, бабушкина винтажная посуда и обычные тарелки на праздничном столе выглядели гармонично, не нужно покупать новый комплект. Достаточно выбрать 2–3 цвета и повторить каждый из них как минимум трижды - в тарелках, салфетках, свечах или цветах. Тогда даже разрозненная посуда производит впечатление продуманного замысла, а не случайности.

Такие советы для тех, кто ищет, как сервировать стол на Новый год и Рождество, собрало американское лайфстайл-издание Martha Stewart. Своими секретами поделились основательница и президент нью-йоркской ивент-компании JZ Events Дженнифер Забински и основатель студии дизайна интерьеров Summit to Shore Design Крис О'Ши.

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По словам Забински, гости почти никогда не запоминают идеально сервированные столы.

"Запоминаются те, где кто-то явно сделал выбор", - говорит она.

Как сервировать стол, чтобы разные тарелки выглядели как комплект

Самый простой способ - оттолкнуться от того, что уже есть: тарелки с цветочным узором, любимой салатницы или скатерти с орнаментом. Из них берут 2–3 цвета и повторяют их по всему столу. Если на тарелках есть синие акценты, тот же оттенок стоит повторить в салфетках, свечах или центральной композиции.

Забински формулирует общее правило для разнокалиберной посуды так: "Каждый предмет на столе должен иметь что-то общее хотя бы с одним другим предметом: цвет, материал, форму или эпоху".

Например, белые тарелки можно сочетать с несколькими тарелками с темно-синей каймой, а темно-синие салфетки и свечи объединят всё в единую картину.

Другой прием - один неизменный элемент на каждом месте: простая белая тарелка, одинаковые салфетки или бокалы одного цвета. Крис О'Ши добавляет, что бокалы могут быть разной формы, если цвет у них одинаковый, а столовые приборы из разных наборов хорошо сочетаются, если имеют одинаковое покрытие.

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Как сервировать стол салфетками и текстилем

Нейтральная скатерть овсяного или льняного цвета создает спокойный фон для различных тарелок. Если что-то и покупать, Забински советует набор из 10–12 салфеток одного цвета - именно они связывают места гостей между собой.

Добавить фактуры помогут плетеные подтарельники и кольца для салфеток из дерева или металла. За кольцо можно засунуть веточку лаванды, один цветок или сезонную зелень - это почти ничего не стоит.

Идеи сервировки новогоднего стола - центр и детали

Центральная композиция должна перекликаться с цветами, которые уже присутствуют в посуде и текстиле: цветы, хвойные ветки, фрукты или декоративные тыквы. Забински предлагает расставить цветы одного вида в несколько маленьких вазочек вместо одного большого букета, а вазы и подсвечники - на разной высоте.

Индивидуальности столу придадут унаследованная супница или винтажные подсвечники, особенно если за ними стоит семейная история. Крис О'Ши советует положить возле каждой тарелки меню, написанное от руки или напечатанное на винтажной бумаге, а также подписать карточки с именами гостей.

Как сочетать тарелки из разных наборов, чтобы это выглядело стильно?

Креативный директор и эксперт по стилизации стола Fine Dining 4 Home Ирина Колосветова в комментарии изданию Chowhound сравнивает подбор разнокалиберной посуды с формированием капсульного гардероба. По её мнению, каждый выбранный предмет придаёт столу характер.

"Я люблю думать об этом как о создании капсульного гардероба, но для вашего стола. Каждый предмет, который вы выбираете, придает характер, рассказывает историю и отражает то, как вы любите принимать гостей", - отметила она.

С ней соглашается дизайнер интерьеров Рэйчел Блайндауэр, которая советует строить коллекцию вокруг одной базовой гаммы - белой, цвета слоновой кости или угольно-серой.

"Начните с объединяющего нейтрального цвета. Затем продуманно добавьте один-два акцентных оттенка, чтобы придать индивидуальность", - посоветовала она.

Декор стола - новости

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