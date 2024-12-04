Как украсить новогодний стол: креативные идеи складывания салфеток

Красиво сложенные салфетки способны создать уникальную атмосферу, особенно в период зимних праздников.

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Красиво сложенными салфетками на столе можно приятно поразить гостей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно украсить праздничный стол салфетками

Как правильно складывать салфетки

В какие формы можно выложить салфетки на стол

Во время приема гостей или праздничного ужина салфетки становятся не только практичным элементом, например, для размещения ножей и вилок, но и стильным акцентом, подчеркивающим концепцию праздника.

Выбор оформления салфеток можно адаптировать к любому сезону или празднику, что в зимний период весьма актуально. Поэтому Главред исследовал, как креативно и красиво можно сложить салфетки.

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Марта Стюард поделилась на сайте несколькими идеями. Например, как сделать из салфетки елку. Для этого сложите квадратную салфетку пополам, а затем еще раз, чтобы образовался небольшой квадрат.

После этого положите салфетку так, чтобы открытые углы были направлены к вам, и начните сгибать каждый слой кверху, образуя ступеньки. Переверните салфетку, сложите ее боковые части к центру и снова переверните. Подверните каждый слой вверх, вставляя концы под предыдущий слой, чтобы создать вид елочных веток.

Как сложить салфетки в виде елки / Фото: Martha Steward, Shanna Sullivan

Стильно на новогоднем столе будет выглядеть и карманная складка под углом. Возьмите квадратную салфетку и сложите ее втрое. Образовавшийся кармашек используйте для столовых приборов, карточек с именами гостей или меню.

Как сделать карманную складку под углом / фото: Martha Steward, Alpha Smoot

К элегантной классике можно отнести и простую завернутую салфетку. Сложите салфетку втрое и оберните ее вокруг тарелки. Закрепите края, добавив декоративный акцент, например, веточку елки или блестящую ленту.

Как классически завернуть салфетку / фото: Martha Steward, Alpha Smoot

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Кто такая Марта Стюарт? Марта Хелен Стюарт - американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, которая получила известность и состояние благодаря советам по домоводству. Марта Стюарт известна во всем мире, ее книги расходятся огромными тиражами, она - бессменный издатель популярного журнала Everyday Food и ведущая ежедневного Шоу Марты Стюарт.

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