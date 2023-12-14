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Вы неправильно украшали елку гирляндой: эксперт по декору поделилась секретом

Юрий Берендий
14 декабря 2023, 03:10
По словам бывшего профессионального Рождественского декоратора, наматывать гирлянду вокруг елки неправильно. Она назвала "правильный способ".

Вы неправильно украшали елку гирляндой: эксперт по декору поделилась секретом
Как правильно украшать елку гирляндой - эксперт по декору дала ответ / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Развешивание елочных гирлянд - это традиция, которую люди либо ценят, либо разочаровываются в ней, и хотя вы могли подумать, что это довольно простая работа, оказывается, что есть "правильный" способ ее выполнения.

видео дня

Рождественская елка просто не выглядит правильно без мерцания сотен огней, но по сравнению с подвешиванием шаров это может быть довольно сложной задачей. Они часто запутываются в ветвях, и вы должны быть осторожны, чтобы распределить их равномерно, чтобы это выглядело хорошо, пишет Mirror.

Но хотя большинство из нас берет проволоку и протягивает ее вокруг рождественской елки, чтобы убедиться, что она равномерно распределена, оказывается, есть лучший способ сделать это. По словам бывшего профессионального декоратора елки Клэр Хупер, такой способ наматывания гирлянд вокруг елки является неправильным.

В видео, размещенном на ее TikTok-аккаунте @mrsclarehoops, она объяснила, что "зигзаг" - лучший способ, потому что он означает, что вы "не тратите свет на заднюю часть елки, и если гирлянда сломается, вы можете легко ее снять". 46-летняя Клэр, которая объяснила, что раньше это было частью ее работы, продемонстрировала метод подвешивания гирлянд от верхушки к низу елки.

Клэр начала с того, что повесила гирлянды на левой стороне верхушки елки и протянула проволоку по прямой линии вниз к самому низу, прежде чем прикрепить ее к нижней ветке. Затем она снова вывела проволоку на верхушку. Зигзагообразными движениями она повторяла эти действия, пока огоньки не выстроились по всей длине елки.

Смотрите видео о том, как правильно украшать елку гирляндой:

@mrsclarehoops The first video I ever went viral with and it was quite entertaining, tbh I don’t really care how you do your lights you do you this is for fun ????? #christmastreedecorating#christmaslights#christmastreelighthack♬ Rocking Around the Christmas Tree - Brenda Lee

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