Понадобится всего 3 вещи: женщина рассказала, как быстро и дешево украсить елку

Джемма Берд поделилась секретом, как сэкономить на дорогих украшениях и как быстро и дешево украсить елку на Новый год.

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Как быстро и дешево украсить елку - лайфхак с наряжания елки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Сообразительная женщина украсила свою елку используя только три предмета с помощью "простого и легкого" трюка.

В то время как многие люди с нетерпением украшают свои дома к Рождеству, большинство людей планируют поставить елку в эти выходные. Покупка игрушек и украшений может быть дорогостоящим делом в дополнение к покупке подарков, а также к попыткам эффективно обогреть наши дома, в то время как кризис, связанный с ростом стоимости жизни, продолжает влиять на счета домохозяйств. Поэтому экономия на мелочах, таких как украшения, будет важна для многих семей в этом году, пишет Mirror.

Джемма Берд, которая стала известна как "денежная мама" из-за своих домашних и финансовых уловок, говорит, что украшение дома в этом году может быть довольно доступной задачей.

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Она рассказала, что все, что она использовала для украшения елки - это упаковка воздушных шариков, несколько сосновых шишек и баллончик с белой краской.

Джемма сказала: "Смотрите, как я быстро и бюджетно украсила свою елку. Все, что вам понадобится, это пачка воздушных шаров, баллончик с белой краской и пачка сосновых шишек. Просто и легко они [воздушные шары] теперь выглядят как гигантские шары. Я покрыла белой краской сосновые шишки и дерево, и посмотрите на результат".

Смотрите видео о том, как быстро и дешево украсить елку в домашних условиях:

Она добавила: "пойдите наберите шишек в лесу или парке, и вы можете побрызгать их белой краской, чтобы они были похожи на снег. Затем надуйте воздушные шары, чтобы они выглядели как гигантские шары. Обязательно со светодиодными лампочками, иначе это опасно", - резюмировала женщина.

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