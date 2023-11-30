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Это лучшее время: садоводы рассказали, когда правильно обрезать розы

Юрий Берендий
30 ноября 2023, 04:30
Эксперты по садоводству поделились лучшим временем для обрезки роз, чтобы обеспечить их идеальное цветение следующим летом. Зимой они нуждаются в уходе.
Это лучшее время: садоводы рассказали, когда правильно обрезать розы
Как ухаживать за розами - эксперты рассказали, когда обрезать розы / Коллаж Главред, фото: pexels

Когда температура резко падает и мы чувствуем мороз в воздухе, стоит начать готовить свой сад к холодам, и садоводы-эксперты рассказали, когда именно нужно обрезать розы для здорового отрастания в следующем году.

Если вы гордитесь своим садом, то знаете, что подготовка к зиме так же важна, как и уход за ним летом, но вопрос, который возникает у всех, заключается в том, когда придет подходящее время. С наступлением холодов важно сохранить ваши розы, чтобы они хорошо цвели следующим летом, и им нужно уделить немного внимания, пока температура низкая, пишет Mirror.

Итак, еще не время откладывать садовые перчатки. Хотя может быть трудно заставить себя выйти на улицу, чтобы обрезать розы в мороз - летом это того стоит, ведь эксперты по садоводству утверждают, что зимой нужно действовать уже сейчас.

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"Лучшее время для обрезки плетистых роз - конец зимы, желательно незадолго до окончания сезона покоя. Это обеспечит их здоровье, будет способствовать новому росту и сохранит их форму и структуру", - советует Джек Сатклифф, соучредитель Power Sheds из Йоркшира, в журнале "идеальный дом".

Этот совет также поддержало Королевское садоводческое общество (RHS), который утверждает, что садоводы должны проводить обрезку в период с декабря по февраль.

"Не обрезайте слишком рано весной, так как это может повредить новые побеги. Точно так же не обрезайте слишком поздно в сезоне, когда они собираются цвести или уже начали цвести. Поздняя обрезка может удалить цветочные почки и сократить время цветения", - добавляет Джек.

Хотя многие эксперты по садоводству согласны с тем, что зима - лучшее время, гуру садоводства Монти Дон считает иначе. Он считает, что обрезку роз следует проводить намного раньше, чем зимой, и предлагает обрезать розы поздней осенью.

"Плетистые розы цветут на побегах, выросших той же весной, поэтому их можно обрезать сейчас", а что касается плетистых роз, то он советует обрезать их "сразу после цветения", поскольку их цветы образуются на побегах, "выросших предыдущим летом".

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розы
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