Когда правильно украшать елку по новому стилю: эта дата принесет много счастья

Вечнозеленая красавица считается необходимой составляющей празднования для многих украинцев. Когда лучше всего украшать елку?

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Когда правильно украшать елку в 2024 году - эта дата принесет много счастья / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Довольно давно ведутся споры о том, когда именно следует начинать украшать елку, но эксперты считают, что лучшим вариантом может быть подход, основанный на принципе "сделай сам".

Этот вопрос возникает каждый год перед семьями по всему миру и, кажется, становится все более актуальным - когда лучше всего украшать елку.

До Рождества еще несколько недель, но реклама уже появляется, магазины уже полны сезонных продуктов и подарков, а гонка за украшением залов продолжается, а это значит, что рождественская суета уже в самом разгаре. По традиции, украшать елку следует в четвертое воскресенье перед Рождеством. В 2023 году это воскресенье, 3 декабря.

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Однако психологи, специалисты по тайм-менеджменту и эксперт по елкам имеют разные взгляды на то, когда именно следует наряжать елку - и оказывается, что есть преимущества как в раннем, так и в позднем украшении.

Но какая дата принесет людям больше всего радости?

Как сообщает Yahoo Life профессор Сюзанна Деггс-Уайт, доктор философии, специализирующаяся на эмоциональных переходах и женских отношениях, сказала: "между мультисенсорными элементами и мощным пробуждением воспоминаний праздничное украшение полезно для души. Мерцающие огни, праздничные ароматы, знакомая музыка и тепло горячего напитка или потрескивание огня окружают наши чувства, чтобы нажать на "паузу" в наших рутинных делах и заботах. Когда мы украшаем раньше и в более неторопливом темпе, мы можем полностью погрузиться в восстанавливающий опыт, который, в конце концов, случается только раз в год".

Элис Бойс, доктор философии, автор книги "производительность без стресса", соглашается: "свет и комфорт успокаивают, завораживают и дарят ощущение побега - и эта простота имеет силу, когда жизнь кажется сложной и напряженной. Сезонные спады настроения и энергии начинаются осенью. Люди, склонные к сезонной депрессии, могут обнаружить, что раннее включение света помогает противостоять уменьшению дневного света - и приятно выполнять задачи на открытом воздухе до того, как станет холоднее и темнее".

А тренер по тайм-менеджменту Рашель Исип сказала: "украшая дом заранее, вы получаете пространство для того, чтобы делать то, что вы любите. Если вы начнете украшать заранее, это высвободит драгоценное время и станет фоном для прекрасных впечатлений, которыми вы сможете насладиться наедине или с другом".

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