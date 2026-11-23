Выплату назначают автоматически, но только тем, кто в день 60-летия работает в государственном или коммунальном учреждении и никогда раньше не получал пенсии.

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Единовременное пособие при выходе на пенсию / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто имеет право на единовременную выплату в размере 10 пенсий

Какой стаж необходим медикам, учителям, спортсменам и артистам

Как ПФУ рассчитывает сумму пособия

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Медики, педагоги, социальные работники, спортсмены и артисты, впервые выходящие на пенсию по возрасту, могут получить от государства единовременную выплату. Она равна десяти месячным пенсиям. Для этого женщинам необходимо иметь не менее 30 лет специального стажа, мужчинам - 35.

Кроме того, на день достижения 60 лет человек должен работать на соответствующей должности в государственном или коммунальном учреждении, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Выплата предусмотрена пунктом 7-1 раздела XV "Заключительные положения" Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Деньги поступают из государственного бюджета через органы ПФУ, эта сумма не облагается налогом.

От будущего пенсионера не требуется никаких дополнительных действий для оформления пособия.

"Если согласно документам в пенсионном деле все условия выполнены, денежное пособие будет назначено автоматически при оформлении первой пенсии. Рассчитанный ежемесячный размер пенсии по возрасту, исчисленный в соответствии со статьями 27 и 28 Закона № 1058, умножается на 10", - поясняют в ПФУ.

Всю сумму перечисляют одним платежом вместе с первой ежемесячной пенсией.

Кто имеет право на десять пенсий

Право на пособие имеют люди, чья работа дает право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктами "е"–"ж" статьи 55 Закона "О пенсионном обеспечении". Это работники образования, здравоохранения и социального обеспечения. Также это спортсмены: заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса и члены сборных команд. Еще одна группа - артисты театрально-концертных и других зрелищных учреждений и коллективов.

Конкретные должности определяет постановление Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года. Для артистов действует отдельный перечень, утвержденный постановлением № 583 от 12 октября 1992 года.

Все условия должны быть выполнены одновременно. Человек должен находиться в трудовых отношениях с государственным или коммунальным учреждением именно на день достижения пенсионного возраста и занимать должность из перечня. Еще одно условие: до момента обращения человек не получал никакого вида пенсии, напоминает ПФУ в отдельном разъяснении.

Таким образом, право на выплату теряют те, кто ранее уже оформлял пенсию за выслугу лет или по инвалидности.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Льготный стаж и частные клиники не учитываются

Стаж для этой выплаты рассчитывается только календарно, год за годом. Двойной зачет, например за работу в инфекционных или психиатрических отделениях, здесь не применяется.

Второе ограничение касается формы собственности работодателя.

"Периоды работы в частных учреждениях и организациях к этому стажу не засчитываются", - предупреждают в Пенсионном фонде.

Спецстаж определяют по трудовой книжке, где указаны периоды работы и должности, и по данным Реестра застрахованных лиц. При необходимости к делу прилагают дополнительные документы. Периоды работы на различных льготных должностях можно суммировать. Обязательное условие - уплаченные страховые взносы за месяц, в котором человеку исполнилось 60 лет.

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