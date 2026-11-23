Щавелевая кислота, содержащаяся в картофеле, растворяет налет, а сода мягко полирует металл, но после чистки чугун нужно сразу высушить и прожарить с маслом.

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Как очистить чугунную сковороду от ржавчины: лайфхак / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему картофель с содой растворяет лёгкую ржавчину

Как очистить чугунную сковороду за одну ночь

Как правильно прожарить сковороду после чистки

Сырая картофельная шелуха, прижатая к посыпанному содой ржавому пятну, за ночь размягчает лёгкую ржавчину на чугунных сковородах, ножах, противнях и тёрках. Утром налет смывают под проточной водой, а металл сразу высушивают насухо. Этот домашний способ с картофельной кожурой и содой не требует использования магазинных средств от ржавчины.

Как пишет кулинарное издание Food Republic, щавелевая кислота в картофеле помогает растворять ржавчину, а пищевая сода действует как мягкий абразив и снимает налет.

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Иными словами, картофель выполняет химическую работу, а сода очищает поверхность, не царапая металл так, как агрессивные средства или металлическая щетка. Этот способ подходит именно для лёгкой поверхностной ржавчины, которая появляется, когда сковороду оставили мокрой или забыли нож в раковине.

Главное преимущество - стоимость. Вместо специального средства от ржавчины, которое может стоить недешево, используют два продукта из кухни, один из которых обычно оказывается в мусоре.

Как удалить ржавчину со сковороды с помощью картофеля и соды

Пошаговая инструкция выглядит так:

Посыпьте ржавый участок тонким слоем пищевой соды. Прижмите сверху картофельную шелуху мякотью вниз. Нож можно воткнуть лезвием в разрезанную пополам сырую картофелину. Оставьте на ночь - кислоте нужно время, чтобы подействовать на ржавчину. Утром тщательно промойте поверхность под проточной водой, используя кожуру или половинку картофелины, смоченную в соде, в качестве щетки. Для стойких пятен добавьте щепотку крупной соли - она усилит абразивное действие. При необходимости повторите процедуру.

После этого предмет нужно немедленно и полностью высушить. Именно от этого шага, который многие пропускают, зависит, появится ли ржавчина снова.

Как правильно прокалить сковороду после чистки

Чугун нельзя оставлять сохнуть на воздухе. Сковороду вытирают, а затем ставят на тёплую конфорку на минуту-две, чтобы испарились последние капли воды.

После удаления ржавчины на чугуне необходимо восстановить защитный слой. Для этого всю сковороду, изнутри и снаружи, смазывают очень тонким слоем растительного масла и запекают в духовке, чтобы масло затвердело.

Сайт о ремонте и быту Bob Vila советует взять примерно столовую ложку масла, растереть его бумажным полотенцем по всей сковороде, включая бока, ручку и дно, и держать в духовке один час при температуре около 175 °C. Перед использованием сковорода должна полностью остыть.

Food Republic предлагает более высокую температуру - примерно 230–260 °C, чтобы покрытие получилось более твёрдым. В обоих случаях сковорода становится темнее и лучше защищена от появления новой ржавчины.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Почему ржавеет чугунная сковорода?

Чугун ржавеет, когда на нём долго остаётся влага, а защитный слой масла стёрся. Автор Food Republic Лили Ким объясняет, что картофель справляется с такой ржавчиной благодаря природной кислоте, поэтому агрессивная химия не понадобится.

"Щавелевая кислота картофеля растворяет ржавчину", - отмечает она.

Чтобы ржавчина не появилась снова, важен ежедневный уход. Автор Bob Vila Донна Бойл советует не мыть чугун так же, как обычную посуду.

"Никогда не мойте его в посудомоечной машине и не используйте мыло. Вместо этого просто протирайте его под горячей водой после использования", - пишет она.

Когда картофель не поможет

Этот способ рассчитан на легкую поверхностную ржавчину. Если ржавчина покрыла большую часть сковороды или оставила на металле глубокие ямки, одной картофелины будет недостаточно.

В таком случае следующий шаг - более длительное замачивание в смеси белого уксуса с водой, а затем обработка тонкой стальной мочалкой. Сильно разъеденные ржавчиной предметы, возможно, уже не стоит спасать, а готовить на ржавчине нельзя - сначала ее нужно очистить.

Как сообщал Главред, ржавчина появляется и на кухонных раковинах. Для очистки раковины от ржавчины советуют использовать лимонную кислоту и кипяток. Удалять налет нужно в несколько этапов, а в заключение можно отполировать кран и раковину.

Также мы писали о том, что жесткая вода оставляет белые пятна на сантехнике. Удалить известковый налет на кранах и стекле душевой кабины помогает лимонная кислота. Быстрее всего такие отложения накапливаются на хромированных смесителях и душевых лейках.

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