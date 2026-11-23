Вы узнаете:
- Почему картофель с содой растворяет лёгкую ржавчину
- Как очистить чугунную сковороду за одну ночь
- Как правильно прожарить сковороду после чистки
Сырая картофельная шелуха, прижатая к посыпанному содой ржавому пятну, за ночь размягчает лёгкую ржавчину на чугунных сковородах, ножах, противнях и тёрках. Утром налет смывают под проточной водой, а металл сразу высушивают насухо. Этот домашний способ с картофельной кожурой и содой не требует использования магазинных средств от ржавчины.
Как пишет кулинарное издание Food Republic, щавелевая кислота в картофеле помогает растворять ржавчину, а пищевая сода действует как мягкий абразив и снимает налет.
Иными словами, картофель выполняет химическую работу, а сода очищает поверхность, не царапая металл так, как агрессивные средства или металлическая щетка. Этот способ подходит именно для лёгкой поверхностной ржавчины, которая появляется, когда сковороду оставили мокрой или забыли нож в раковине.
Главное преимущество - стоимость. Вместо специального средства от ржавчины, которое может стоить недешево, используют два продукта из кухни, один из которых обычно оказывается в мусоре.
Как удалить ржавчину со сковороды с помощью картофеля и соды
Пошаговая инструкция выглядит так:
- Посыпьте ржавый участок тонким слоем пищевой соды.
- Прижмите сверху картофельную шелуху мякотью вниз. Нож можно воткнуть лезвием в разрезанную пополам сырую картофелину.
- Оставьте на ночь - кислоте нужно время, чтобы подействовать на ржавчину.
- Утром тщательно промойте поверхность под проточной водой, используя кожуру или половинку картофелины, смоченную в соде, в качестве щетки.
- Для стойких пятен добавьте щепотку крупной соли - она усилит абразивное действие.
- При необходимости повторите процедуру.
После этого предмет нужно немедленно и полностью высушить. Именно от этого шага, который многие пропускают, зависит, появится ли ржавчина снова.
Как правильно прокалить сковороду после чистки
Чугун нельзя оставлять сохнуть на воздухе. Сковороду вытирают, а затем ставят на тёплую конфорку на минуту-две, чтобы испарились последние капли воды.
После удаления ржавчины на чугуне необходимо восстановить защитный слой. Для этого всю сковороду, изнутри и снаружи, смазывают очень тонким слоем растительного масла и запекают в духовке, чтобы масло затвердело.
Сайт о ремонте и быту Bob Vila советует взять примерно столовую ложку масла, растереть его бумажным полотенцем по всей сковороде, включая бока, ручку и дно, и держать в духовке один час при температуре около 175 °C. Перед использованием сковорода должна полностью остыть.
Food Republic предлагает более высокую температуру - примерно 230–260 °C, чтобы покрытие получилось более твёрдым. В обоих случаях сковорода становится темнее и лучше защищена от появления новой ржавчины.
Почему ржавеет чугунная сковорода?
Чугун ржавеет, когда на нём долго остаётся влага, а защитный слой масла стёрся. Автор Food Republic Лили Ким объясняет, что картофель справляется с такой ржавчиной благодаря природной кислоте, поэтому агрессивная химия не понадобится.
"Щавелевая кислота картофеля растворяет ржавчину", - отмечает она.
Чтобы ржавчина не появилась снова, важен ежедневный уход. Автор Bob Vila Донна Бойл советует не мыть чугун так же, как обычную посуду.
"Никогда не мойте его в посудомоечной машине и не используйте мыло. Вместо этого просто протирайте его под горячей водой после использования", - пишет она.
Когда картофель не поможет
Этот способ рассчитан на легкую поверхностную ржавчину. Если ржавчина покрыла большую часть сковороды или оставила на металле глубокие ямки, одной картофелины будет недостаточно.
В таком случае следующий шаг - более длительное замачивание в смеси белого уксуса с водой, а затем обработка тонкой стальной мочалкой. Сильно разъеденные ржавчиной предметы, возможно, уже не стоит спасать, а готовить на ржавчине нельзя - сначала ее нужно очистить.
Как сообщал Главред, ржавчина появляется и на кухонных раковинах. Для очистки раковины от ржавчины советуют использовать лимонную кислоту и кипяток. Удалять налет нужно в несколько этапов, а в заключение можно отполировать кран и раковину.
Также мы писали о том, что жесткая вода оставляет белые пятна на сантехнике. Удалить известковый налет на кранах и стекле душевой кабины помогает лимонная кислота. Быстрее всего такие отложения накапливаются на хромированных смесителях и душевых лейках.
Вас может заинтересовать:
- Старые крышки от банок не стоит выбрасывать - что из них можно сделать
- Грызуны исчезнут из дома: простые хитрости помогут прогнать вредителей
- Одна домашняя смесь поможет отмыть жир с плитки: как приготовить средство для кухни
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред