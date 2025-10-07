Чем очистить раковину от ржавчины: простой, но очень эффективный способ

Лимонная кислота и кипяток – вот, что хорошо удаляет ржавчину, которая образовалась на раковине и кранах на кухне.

Если не вы знаете, как убрать желтизну в раковине от ржавчины, попробуйте способ, который описала автор видео / Скриншот YouTube

Кратко:

Чтобы отмыть раковину от ржавчины, понадобится лимонная кислота

Удаление ржавчины нужно проводить в несколько этапов

Можно провести полировку крана и раковины

Раковиной на кухне мы пользуемся практически ежедневно, поэтому всегда существует риск появления на ней ржавчины. Порой такой налет не удается отчистить даже дорогими средствами. Поэтому возникает вопрос какое домашнее средство для удаления ржавчины лучше всего подойдет для раковины. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.

Автор YouTube-канала Natalia Davydenko поделилась своим способом, как отмыть раковину от ржавчины, чтобы она стала чистой и белоснежной.

Как отмыть ржавый налет с раковины

Понадобятся лимонная кислота, тряпки и чистящее средство

Для очистки нужно подготовить лимонную кислоту, щетку, тряпки, чистящее средство и кипяток. Воду нужно обязательно вскипятить, чтобы улучшить реакцию кислоты с загрязнением.

Наносим лимонную кислоту на загрязненные участки

На кран и раковину, где ржавчина или налет, нужно хорошенько насыпать лимонной кислоты. Далее влажной губкой или щеткой следует потереть, чтобы размягчить ржавый налет. В случаях особых загрязнений нужно нанести больше лимонной кислоты и усерднее тереть.

Далее на поверхность, где налет, надо будет налить кипяток из чайника, и оставить так постоять 10-15 минут для полной реакции.

Удаление налета

После того, как пройдет немного времени, нужно снова, уже на горячую поверхность, нанести лимонную кислоту на кран и провести очистку губкой. Раковину можно мыть чистящим средством. Труднодоступные места следует очищать зубной щеткой. Смываем все средства горячей водой.

Полировка крана и раковины

Чтобы раковина и кран блестели, нужно протереть их уксусом и влажной тряпкой.

Что получилось в результате

Автор показывает, что кран стал чистым, блестящим и без ржавчины. Весь налет и ржавые загрязнения удалось отчистить.

Смотрите видео, как от ржавчины до блеска отмыть кран и раковину на кухне:

Что известно о YouTube-канале Natalia Davydenko Natalia Davydenko – украинский YouTube-канал. Тематика – уют, уборка в доме, переделки и реставрация старых вещей. У канала более 1,4 млн просмотров, указано в описании.

