Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чем очистить раковину от ржавчины: простой, но очень эффективный способ

Андрей Ганчук
7 октября 2025, 19:28
10
Лимонная кислота и кипяток – вот, что хорошо удаляет ржавчину, которая образовалась на раковине и кранах на кухне.
раковина
Если не вы знаете, как убрать желтизну в раковине от ржавчины, попробуйте способ, который описала автор видео / Скриншот YouTube

Кратко:

  • Чтобы отмыть раковину от ржавчины, понадобится лимонная кислота
  • Удаление ржавчины нужно проводить в несколько этапов
  • Можно провести полировку крана и раковины

Раковиной на кухне мы пользуемся практически ежедневно, поэтому всегда существует риск появления на ней ржавчины. Порой такой налет не удается отчистить даже дорогими средствами. Поэтому возникает вопрос какое домашнее средство для удаления ржавчины лучше всего подойдет для раковины. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.

Автор YouTube-канала Natalia Davydenko поделилась своим способом, как отмыть раковину от ржавчины, чтобы она стала чистой и белоснежной.

видео дня

Как отмыть ржавый налет с раковины

Понадобятся лимонная кислота, тряпки и чистящее средство

Для очистки нужно подготовить лимонную кислоту, щетку, тряпки, чистящее средство и кипяток. Воду нужно обязательно вскипятить, чтобы улучшить реакцию кислоты с загрязнением.

Наносим лимонную кислоту на загрязненные участки

На кран и раковину, где ржавчина или налет, нужно хорошенько насыпать лимонной кислоты. Далее влажной губкой или щеткой следует потереть, чтобы размягчить ржавый налет. В случаях особых загрязнений нужно нанести больше лимонной кислоты и усерднее тереть.

Далее на поверхность, где налет, надо будет налить кипяток из чайника, и оставить так постоять 10-15 минут для полной реакции.

Удаление налета

После того, как пройдет немного времени, нужно снова, уже на горячую поверхность, нанести лимонную кислоту на кран и провести очистку губкой. Раковину можно мыть чистящим средством. Труднодоступные места следует очищать зубной щеткой. Смываем все средства горячей водой.

Полировка крана и раковины

Чтобы раковина и кран блестели, нужно протереть их уксусом и влажной тряпкой.

Что получилось в результате

Автор показывает, что кран стал чистым, блестящим и без ржавчины. Весь налет и ржавые загрязнения удалось отчистить.

Смотрите видео, как от ржавчины до блеска отмыть кран и раковину на кухне:

Другие новости:

Что известно о YouTube-канале Natalia Davydenko

Natalia Davydenko – украинский YouTube-канал. Тематика – уют, уборка в доме, переделки и реставрация старых вещей.

У канала более 1,4 млн просмотров, указано в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

19:57Экономика
Россияне лупят по газовым объектам: что будет с тарифами на газ для потребителей

Россияне лупят по газовым объектам: что будет с тарифами на газ для потребителей

18:15Экономика
Опасный циклон накрывает Украину: названы регионы, которые будут "плавать"

Опасный циклон накрывает Украину: названы регионы, которые будут "плавать"

17:59Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

Последние новости

19:57

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

19:43

Куда исчез Ярмоленко: журналисты раскрыли детали конфликта в "Динамо"

19:28

Чем очистить раковину от ржавчины: простой, но очень эффективный способВидео

19:10

Как Путин оправдывает брата-Гитлерамнение

19:09

Погрузит столицу РФ в темноту: может ли Украина устроить блэкаут в Москве

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
18:51

РФ изменила стратегию ударов по энергетике: какие регионы Украины под угрозой

18:15

Россияне лупят по газовым объектам: что будет с тарифами на газ для потребителей

18:14

Лучше обходить стороной: что такое ультраобработанные продукты и как их отличитьВидео

17:59

Опасный циклон накрывает Украину: названы регионы, которые будут "плавать"

Реклама
17:45

Всего 5% украинцев доверяют Бюро экономической безопасности: сможет ли Цивинский изменить ситуацию

17:39

Молодожены "спалились": Дашу Квиткову и Владимира Бражко выдала важная деталь

17:38

Эшелон "снесло" с рельсов: ГУР провели дерзкую операцию в Ленинградской области РФ

17:27

Люди, рожденные в эти 5 дат, смело преодолевают жизненные препятствия

16:57

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многихВидео

16:57

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

16:21

В Москве впервые отреагировали на решение Трампа по "Томагавкам" для Украины

16:18

Память про звезду "За двумя зайцами": как выглядит могила Маргариты Криницыной

15:31

Украина испытывает новую мини-ракету, которая разрывает дроны "облаком" шариков

15:30

Женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома: поведение пушистика удивилоВидео

15:10

Прошлое разбойников спряталось в названии известного города Донбасса: раскрыта тайна

Реклама
15:04

Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиентеВидео

14:58

Поздравления с Днем юриста - красивые поздравления и картинки

14:52

Россияне заявили об атаке дрона по Нововоронежской АЭС - что известно

14:50

Все по-настоящему: семь признаков того, что вы нашли настоящую любовь

14:30

СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

14:26

Привело под венец: актриса Катя Кузнецова призналась в романе на съемках

14:26

Что можно посадить на месте, где росла картошка: простые, но полезные советы

14:20

"Спасибо, Бен": Лопес и Аффлек впервые воссоединились на публике после развода

14:14

Самая дорогая ягода в Украине резко подешевела: фермеры вынуждены снижать цены

13:27

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:24

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

13:21

New York Post обнародовал документы ФБР о связях Порошенко с Медведчуком и Путиным, – эксперт

13:05

"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

12:37

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

12:26

Блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15: результат очень удивилВидео

12:07

РФ атаковала Черниговскую область: без света - 61 тысяча абонентов, введены графикиФото

12:03

"Опуститься к такому": Ани Лорак публично опозорилась

12:03

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

12:00

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев

11:50

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантовВидео

Реклама
11:07

"Ждут, пока РФ устанет": экс-дипломат рассказал об иллюзиях Европы в отношении Путина

10:55

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

10:49

Почему 8 октября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

10:44

Испоганила свое: жена Павлика показала лицо после неудачной пластики

10:37

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 октября (обновляется)

10:22

Свет для 600 тысяч домов: в Украине нашли способ предотвращать блекауты - WSJ

09:55

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

09:26

"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

09:25

Трампа раздражает Путин: экс-дипломат РФ раскрыл закулисье переговоровВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим Галкин
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять