Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огороде

Вы узнаете:
- Как правильно подготовить сад и огород к морозам
- Почему снег становится главным союзником садовода
- Какие ошибки чаще всего совершают хозяева зимой
Зима - не конец сезона, а начало закладки фундамента будущего урожая.
Главред решил поделиться советами опытного садовода Игоря, который в видео на канале "Дача Агронома" раскрывает, как правильно подготовить сад к морозам и избежать весенних проблем.
По словам автора, многие хозяева считают, что сезон садоводства завершен, однако эксперт отмечает: именно сейчас закладываются основы успеха следующего года.
"Многие думают, что сезон уже закрыт, но опытные хозяева знают: именно сейчас закладывается фундамент успеха следующего года", - отмечают авторы видео.
Снег как главный союзник
Первый снег декабря становится спасителем для молодых деревьев - одно- и двухлетних саженцев. Игорь советует насыпать его под стволы, чтобы защитить корневую систему от сильных морозов и обеспечить влагу для весеннего полива.
Аналогично он рекомендует укрывать чеснок и луковые культуры: теплая осень спровоцировала рост, а первые морозы могут повредить верхушки, тогда как снег защищает корни.
Защита газона, хвойных и плодовых деревьев
Газон также нуждается в снежном слое, но его не стоит собирать для мульчирования деревьев - это может привести к морозным ожогам травы. Хвойные (туи, ели) следует очищать от свежего рыхлого снега до его обледенения, чтобы избежать поломок. Особое внимание следует уделить плодовым деревьям: удалите мумифицированные плоды, которые могут стать очагом вредителей и болезней весной.
Типичные ошибки и советы из опыта
Эксперт отмечает, что главная ошибка садоводов - несвоевременное укрытие чеснока во время теплой осени, что часто приводит к подмерзанию при первых морозах. Условия украинской зимы с резкими колебаниями температур требуют регулярного проветривания под укрытиями, чтобы избежать гнили.
