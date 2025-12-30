Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огороде

Эксперт рассказал, какие ошибки садоводов чаще всего приводят к потерям урожая.

Как снег может стать главным союзником для молодых саженцев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как правильно подготовить сад и огород к морозам

Почему снег становится главным союзником садовода

Какие ошибки чаще всего совершают хозяева зимой

Зима - не конец сезона, а начало закладки фундамента будущего урожая.

Главред решил поделиться советами опытного садовода Игоря, который в видео на канале "Дача Агронома" раскрывает, как правильно подготовить сад к морозам и избежать весенних проблем.

По словам автора, многие хозяева считают, что сезон садоводства завершен, однако эксперт отмечает: именно сейчас закладываются основы успеха следующего года.

"Многие думают, что сезон уже закрыт, но опытные хозяева знают: именно сейчас закладывается фундамент успеха следующего года", - отмечают авторы видео.

Снег как главный союзник

Первый снег декабря становится спасителем для молодых деревьев - одно- и двухлетних саженцев. Игорь советует насыпать его под стволы, чтобы защитить корневую систему от сильных морозов и обеспечить влагу для весеннего полива.

Аналогично он рекомендует укрывать чеснок и луковые культуры: теплая осень спровоцировала рост, а первые морозы могут повредить верхушки, тогда как снег защищает корни.

Защита газона, хвойных и плодовых деревьев

Газон также нуждается в снежном слое, но его не стоит собирать для мульчирования деревьев - это может привести к морозным ожогам травы. Хвойные (туи, ели) следует очищать от свежего рыхлого снега до его обледенения, чтобы избежать поломок. Особое внимание следует уделить плодовым деревьям: удалите мумифицированные плоды, которые могут стать очагом вредителей и болезней весной.

Типичные ошибки и советы из опыта

Эксперт отмечает, что главная ошибка садоводов - несвоевременное укрытие чеснока во время теплой осени, что часто приводит к подмерзанию при первых морозах. Условия украинской зимы с резкими колебаниями температур требуют регулярного проветривания под укрытиями, чтобы избежать гнили.

Больше подробной информации о зимних работах в саду и огороде смотрите в видео на канале Дача Агронома.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают собственный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

