Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

Январь традиционно считается спокойным месяцем для огородников, однако именно в этот период закладывается основа будущего урожая.

Что сеять в январе 2026 года

Лучшие дни для посева в январе 2026 года

Посевной календарь на январь 2026 помогает выбрать лучшие даты для начала работ с рассадой, комнатными растениями и тепличными культурами, ориентируясь на фазы Луны.

Посевной календарь на январь 2026: благоприятные дни для посева рассады

В первом месяце года особое внимание стоит уделить периоду растущей Луны — именно в это время растения быстрее укореняются, активнее развиваются и легче переносят пересадки.

Лучшие дни для посева в январе 2026 года:

4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.

В эти даты рекомендуется:

сеять рассаду овощных культур;

высевать зелень на подоконнике;

пересаживать комнатные цветы;

укоренять черенки;

ухаживать за растениями в теплице.

Что сеять в январе 2026 года: рекомендации по датам

Правильно подобранные культуры и даты посева помогут получить крепкую рассаду уже к весне.

Что и когда лучше сеять:

Сельдерей корневой, лук-порей, долгоцветы — 1–3 января

— 1–3 января Зелень, салаты, шпинат, пряные травы — 2, 3, 4–7, 17–20, 27–28 января

— 2, 3, 4–7, 17–20, 27–28 января Томаты, перец, баклажаны, физалис — 4–5, 12–13, 21–23, 31 января

— 4–5, 12–13, 21–23, 31 января Комнатные и декоративные цветы — 6, 7, 12, 13, 21–23 января

— 6, 7, 12, 13, 21–23 января Корнеплоды и луковичные культуры — 17–20 января

— 17–20 января Бобовые (горох, фасоль, бобы) — 19–20 января (для теплиц)

— 19–20 января (для теплиц) Клубника и земляника на рассаду — 27–28 января

— 27–28 января Тестовый посев семян овощей — 9 января

Также январь подходит для подготовки почвосмесей, установки подсветки для рассады и проверки качества семян перед активным весенним сезоном.

Посевной календарь на январь 2026: неблагоприятные дни

Существуют даты, когда от посевов и пересадок лучше отказаться. Это периоды новолуния, полнолуния и перехода Луны между знаками.

Неблагоприятные дни для посадки:

8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 и 30 января.

В эти дни рекомендуется:

не тревожить корневую систему растений;

заняться планированием посадок;

подготовить инвентарь;

перебрать и закупить семена;

привести в порядок теплицу и подоконники.

