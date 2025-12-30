Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

Вы узнаете:
- Что сеять в январе 2026 года
- Лучшие дни для посева в январе 2026 года
Посевной календарь на январь 2026 помогает выбрать лучшие даты для начала работ с рассадой, комнатными растениями и тепличными культурами, ориентируясь на фазы Луны.
Посевной календарь на январь 2026: благоприятные дни для посева рассады
В первом месяце года особое внимание стоит уделить периоду растущей Луны — именно в это время растения быстрее укореняются, активнее развиваются и легче переносят пересадки.
Лучшие дни для посева в январе 2026 года:
4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.
В эти даты рекомендуется:
- сеять рассаду овощных культур;
- высевать зелень на подоконнике;
- пересаживать комнатные цветы;
- укоренять черенки;
- ухаживать за растениями в теплице.
Что сеять в январе 2026 года: рекомендации по датам
Правильно подобранные культуры и даты посева помогут получить крепкую рассаду уже к весне.
Что и когда лучше сеять:
- Сельдерей корневой, лук-порей, долгоцветы — 1–3 января
- Зелень, салаты, шпинат, пряные травы — 2, 3, 4–7, 17–20, 27–28 января
- Томаты, перец, баклажаны, физалис — 4–5, 12–13, 21–23, 31 января
- Комнатные и декоративные цветы — 6, 7, 12, 13, 21–23 января
- Корнеплоды и луковичные культуры — 17–20 января
- Бобовые (горох, фасоль, бобы) — 19–20 января (для теплиц)
- Клубника и земляника на рассаду — 27–28 января
- Тестовый посев семян овощей — 9 января
Также январь подходит для подготовки почвосмесей, установки подсветки для рассады и проверки качества семян перед активным весенним сезоном.
Посевной календарь на январь 2026: неблагоприятные дни
Существуют даты, когда от посевов и пересадок лучше отказаться. Это периоды новолуния, полнолуния и перехода Луны между знаками.
Неблагоприятные дни для посадки:
- 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 и 30 января.
В эти дни рекомендуется:
- не тревожить корневую систему растений;
- заняться планированием посадок;
- подготовить инвентарь;
- перебрать и закупить семена;
- привести в порядок теплицу и подоконники.
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
