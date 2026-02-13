Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

Бортпроводница поделилась советами, которые удивят даже опытных путешественников

Барбара Бачильере работает стюардессой уже более десяти лет и ежедневно имеет дело с сотнями пассажиров. За это время она видела множество ситуаций, которые кажутся мелочами, но на самом деле создают проблемы на борту. Стюардесса объясняет, чего именно стоит избегать во время полета, чтобы не испортить путешествие себе и другим. Об этом пишет Express.

Сон в проходе

Пассажиры иногда пытаются вытянуть ноги или даже прилечь так, что часть тела оказывается в проходе. Кажется, что это дает больше пространства, но на самом деле создает серьезную проблему для экипажа. Стюардессы передвигаются по узкому коридору с тяжелыми тележками, и любое препятствие может закончиться болезненным столкновением. Чтобы избежать неприятностей, лучше оставаться на своем месте и не превращать проход в "зону отдыха".

Откидывание спинки кресла

Одна из тех мелочей, которые чаще всего становятся причиной споров в самолете. Формально каждый пассажир имеет право воспользоваться этой функцией, но момент, когда вы это делаете, имеет значение. Если человек позади ест, резкое движение может привести к тому, что еда окажется на одежде или полу. Стюардесса советует делать это плавно и внимательно, а лучше подождать, пока сосед завершит трапезу.

Своя еда в самолете

Питание на борту кажется гарантированным, но на самом деле оно зависит от обстоятельств. Не все знают, что во время сильной турбулентности раздачу еды могут отменить. И тогда пассажиры остаются голодными. Именно поэтому стюардессы советуют брать с собой легкие закуски. И здесь есть важный нюанс: собственный алкоголь на борту запрещен, даже если он куплен в duty free.

Босиком в самолете — табу

Пол в салоне выглядит чистым только издалека. На самом деле там могут быть остатки еды, пролитые напитки или даже обломки пластика. Стюардесса говорит, что после рейса под сиденьями находят вещи, которые точно не хочется почувствовать босой ногой. Поэтому даже легкие тапочки - это не о комфорте, а о безопасности.

