Не для красоты: стюардесса объяснила, зачем носит платок на шее во время работы

Стюардесса объяснила, для чего предназначен платок на шее / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Во многих авиакомпаниях в униформу стюардессы входит кроме костюма еще и платок, который завязывают на шее. Пассажиры часто думают, что этот платок предназначен для красоты.

Но Главред узнал , что это не совсем так. В TikTok стюардесса международных авиалиний и эксперт по преодолению страха полетов Татьяна Иванихина рассказала, для чего стюардессам платок на шее.

Какое назначение платка для стюардессы

Иванихина отметила, что платок на шее может помочь в ситуации, когда, например, человек поранился во время турбулентности и у него кровотечение.

"Тогда нужно действовать быстро и сразу перевязать конечность, чтобы остановить кровь. И платок здесь играет важную роль, он быстро снимается и легко завязывается", - подчеркнула она.

Кроме этого, платок стюардессы имеет другую функцию - им можно закрыть дыхательные пути, если в салоне самолета произойдет задымление.

О персоне: tanya_ivanikhina_ tanya_ivanikhina_ - TikTok-страница стюардессы международных авиалиний и эксперта по преодолению страха полетов. Татьяна ведет блоги в Instagram, TikTok, где рассказывает об авиации, преодолении страхов и техниках самопомощи.

