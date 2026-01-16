Не для красоты: стюардесса объяснила, зачем носит платок на шее во время работы

Вы узнаете:
Во многих авиакомпаниях в униформу стюардессы входит кроме костюма еще и платок, который завязывают на шее. Пассажиры часто думают, что этот платок предназначен для красоты.
Но Главред узнал , что это не совсем так. В TikTok стюардесса международных авиалиний и эксперт по преодолению страха полетов Татьяна Иванихина рассказала, для чего стюардессам платок на шее.
Какое назначение платка для стюардессы
Иванихина отметила, что платок на шее может помочь в ситуации, когда, например, человек поранился во время турбулентности и у него кровотечение.
"Тогда нужно действовать быстро и сразу перевязать конечность, чтобы остановить кровь. И платок здесь играет важную роль, он быстро снимается и легко завязывается", - подчеркнула она.
Кроме этого, платок стюардессы имеет другую функцию - им можно закрыть дыхательные пути, если в салоне самолета произойдет задымление.
