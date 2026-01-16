Укр
Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Анна Косик
16 января 2026, 05:31
Владелица маленького Луи не ожидала увидеть его в таком состоянии.
той-пудель луи
Маленькая собака чуть не довела до слез свою хозяйку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что случилось с маленьким той-пуделем Луи
  • Почему собака не смогла самостоятельно справиться с трудностями

Жизнь с домашними любимцами всегда полна непредсказуемых моментов. В соцсетях есть много вирусных видео о том, какие неожиданные истории случаются с владельцами животных.

Одно из них недавно стало вирусным в TikTok. Главред выяснил, что владелица щенка той-пуделя Луи Тайла поделилась своей историей. Как пишет Newsweek, однажды после возвращения домой она увидела то, чего совершенно не ожидала.

Что обнаружила Тейла по приходу домой

Женщина рассказала, что оставила щенка у своих родителей, потому что ей нужно было пойти в спортзал. В их доме, в отличие от дома Тейлы, есть лестница. Луи из-за этого растерялся и пока женщины не было, застрял на лестнице.

Смотрите видео о том-пуделе Луи:

@taylahmaka my poor buddy ????? i was only gone for 45 mins but i feel so bad omg he was just waiting there bless him #toypoodle#puppy♬ original sound - taylahmaka

Собаке удалось подняться на несколько ступенек, но спуститься обратно он уже не мог, потому что боялся высоты. Поэтому просто ждал, пока придет его хозяйка. Когда Тейла его увидела, очень расстроилась и чувствовала себя виноватой в этой ситуации.

"Мой бедный друг! Меня не было всего 45 минут, но мне так жаль, боже мой, он просто ждал там", - написала она под видео.

Напомним, Главред рассказывал об инциденте, когда посетители зоопарка Хошимина во Вьетнаме заметили необычную картину. В вольере для медведей спокойно гуляла домашняя кошка.

Ранее стало известно, что Венесса Джонсон из Клермонта призналась, что потратила десятки тысяч долларов на клонирование своего умершего ши-тцу и поняла, что это не принесло ей желаемого облегчения.

