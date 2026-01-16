Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Владелица маленького Луи не ожидала увидеть его в таком состоянии.

https://glavred.info/life/zhenshchina-ostavila-sobaku-doma-na-45-minut-i-chut-ne-zaplakala-kogda-vernulas-10732622.html Ссылка скопирована

Маленькая собака чуть не довела до слез свою хозяйку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что случилось с маленьким той-пуделем Луи

Почему собака не смогла самостоятельно справиться с трудностями

Жизнь с домашними любимцами всегда полна непредсказуемых моментов. В соцсетях есть много вирусных видео о том, какие неожиданные истории случаются с владельцами животных.

Одно из них недавно стало вирусным в TikTok. Главред выяснил, что владелица щенка той-пуделя Луи Тайла поделилась своей историей. Как пишет Newsweek, однажды после возвращения домой она увидела то, чего совершенно не ожидала.

видео дня

Что обнаружила Тейла по приходу домой

Женщина рассказала, что оставила щенка у своих родителей, потому что ей нужно было пойти в спортзал. В их доме, в отличие от дома Тейлы, есть лестница. Луи из-за этого растерялся и пока женщины не было, застрял на лестнице.

Смотрите видео о том-пуделе Луи:

Собаке удалось подняться на несколько ступенек, но спуститься обратно он уже не мог, потому что боялся высоты. Поэтому просто ждал, пока придет его хозяйка. Когда Тейла его увидела, очень расстроилась и чувствовала себя виноватой в этой ситуации.

"Мой бедный друг! Меня не было всего 45 минут, но мне так жаль, боже мой, он просто ждал там", - написала она под видео.

Напомним, Главред рассказывал об инциденте, когда посетители зоопарка Хошимина во Вьетнаме заметили необычную картину. В вольере для медведей спокойно гуляла домашняя кошка.

Ранее стало известно, что Венесса Джонсон из Клермонта призналась, что потратила десятки тысяч долларов на клонирование своего умершего ши-тцу и поняла, что это не принесло ей желаемого облегчения.

Читайте также:

Об источнике: Newsweek Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред