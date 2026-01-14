Почему трубы отопления лопаются в мороз даже без воды и как это предотвратить

Главное из новостей:
- После последней атаки часть домов в Киеве осталась без тепла
- Вода в системе отопления может замерзнуть уже при 0 °C
- Специалисты советуют утеплять трубы и закрывать щели
После очередной массированной атаки на Киев часть жителей оказалась без электричества и стабильного теплоснабжения. Из-за повреждения инфраструктуры коммунальные службы были вынуждены снижать параметры подачи тепла или полностью сливать воду из системы.
На фоне морозов украинцы волнуются, могут ли батареи в квартирах замерзнуть и как действовать, чтобы избежать аварий. Подробности об этом рассказывает Главред со ссылкой на УНИАН.
При какой температуре трубы в квартире могут превратиться в лед
В жилых домах вода в системе отопления начинает замерзать при температуре 0 °C и ниже. Наиболее уязвимыми остаются:
- угловые квартиры — они быстрее охлаждаются;
- старые дома с плохой теплоизоляцией;
- помещения, где трубы проходят по внешним стенам.
Если теплоноситель из системы слили полностью, риска образования льда нет. Однако на практике в трубах часто остается определенное количество воды - в радиаторах, изгибах, нижних точках или в виде конденсата. Именно эти остатки могут замерзнуть и вызвать разрывы.
Как предотвратить замерзание труб: советы для жильцов
Чтобы избежать аварий, специалисты советуют убедиться, что система действительно пустая. Для этого стоит:
- открыть все краны и проверить, не осталась ли вода в радиаторах;
- не закрывать краны полностью, чтобы избежать давления при возможном замерзании;
- утеплить уязвимые участки, в частности:
- трубы у наружных стен;
- балконы и лоджии;
- углы комнат;
- места входа труб в стену;
- стояки в санузлах без облицовки.
Для теплоизоляции подойдут как специальные материалы - минеральная вата или вспененный полиэтилен, - так и подручные средства: старые полотенца, пледы, картон, поролон, обмотанные и закрытые полиэтиленом для защиты от влаги.
Также важно закрыть все щели, через которые в помещение проникает холод. Если нет монтажной пены, подойдут тряпки или куски поролона.
Особое внимание - трубам на балконах
Балконы и лоджии - самые рискованные зоны. Даже при закрытых окнах температура там значительно ниже, чем в комнатах. Трубы нужно:
- перекрыть;
- утеплить в несколько слоев;
- закрыть коробом;
- никогда не оставлять окна открытыми.
Если балкон не утеплен, риск замерзания остается высоким в любом случае.
Чего категорически нельзя делать, если труба уже замерзла
В случае образования льда некоторые жильцы пытаются "спасти" трубу кипятком, феном или даже открытым огнем. Это опасно: резкий перепад температур может привести к разрыву трубы, особенно если внутри осталась вода.
Вместо этого следует обеспечить постепенное повышение температуры в помещении:
- включить духовку или газовую плиту на кухне;
- поставить небольшой обогреватель возле батареи (не вплотную);
- в ванной и туалете оставить кастрюлю с горячей водой, чтобы пар прогревал воздух.
Даже повышение температуры на 5–7 градусов может спасти систему от замерзания.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
