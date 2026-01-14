Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему трубы отопления лопаются в мороз даже без воды и как это предотвратить

Дарья Пшеничник
14 января 2026, 16:51
89
В квартирах вода, которая находится в трубах отопления, может начать замерзать при температуре ноль и ниже.

Батареи
Как не допустить замерзания труб в квартире / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новостей:

видео дня
  • После последней атаки часть домов в Киеве осталась без тепла
  • Вода в системе отопления может замерзнуть уже при 0 °C
  • Специалисты советуют утеплять трубы и закрывать щели

После очередной массированной атаки на Киев часть жителей оказалась без электричества и стабильного теплоснабжения. Из-за повреждения инфраструктуры коммунальные службы были вынуждены снижать параметры подачи тепла или полностью сливать воду из системы.

На фоне морозов украинцы волнуются, могут ли батареи в квартирах замерзнуть и как действовать, чтобы избежать аварий. Подробности об этом рассказывает Главред со ссылкой на УНИАН.

При какой температуре трубы в квартире могут превратиться в лед

В жилых домах вода в системе отопления начинает замерзать при температуре 0 °C и ниже. Наиболее уязвимыми остаются:

  • угловые квартиры — они быстрее охлаждаются;
  • старые дома с плохой теплоизоляцией;
  • помещения, где трубы проходят по внешним стенам.

Если теплоноситель из системы слили полностью, риска образования льда нет. Однако на практике в трубах часто остается определенное количество воды - в радиаторах, изгибах, нижних точках или в виде конденсата. Именно эти остатки могут замерзнуть и вызвать разрывы.

Как предотвратить замерзание труб: советы для жильцов

Чтобы избежать аварий, специалисты советуют убедиться, что система действительно пустая. Для этого стоит:

  • открыть все краны и проверить, не осталась ли вода в радиаторах;
  • не закрывать краны полностью, чтобы избежать давления при возможном замерзании;
  • утеплить уязвимые участки, в частности:

- трубы у наружных стен;

- балконы и лоджии;

- углы комнат;

- места входа труб в стену;

- стояки в санузлах без облицовки.

Для теплоизоляции подойдут как специальные материалы - минеральная вата или вспененный полиэтилен, - так и подручные средства: старые полотенца, пледы, картон, поролон, обмотанные и закрытые полиэтиленом для защиты от влаги.

Также важно закрыть все щели, через которые в помещение проникает холод. Если нет монтажной пены, подойдут тряпки или куски поролона.

Особое внимание - трубам на балконах

Балконы и лоджии - самые рискованные зоны. Даже при закрытых окнах температура там значительно ниже, чем в комнатах. Трубы нужно:

  • перекрыть;
  • утеплить в несколько слоев;
  • закрыть коробом;
  • никогда не оставлять окна открытыми.

Если балкон не утеплен, риск замерзания остается высоким в любом случае.

Чего категорически нельзя делать, если труба уже замерзла

В случае образования льда некоторые жильцы пытаются "спасти" трубу кипятком, феном или даже открытым огнем. Это опасно: резкий перепад температур может привести к разрыву трубы, особенно если внутри осталась вода.

Вместо этого следует обеспечить постепенное повышение температуры в помещении:

  • включить духовку или газовую плиту на кухне;
  • поставить небольшой обогреватель возле батареи (не вплотную);
  • в ванной и туалете оставить кастрюлю с горячей водой, чтобы пар прогревал воздух.

Даже повышение температуры на 5–7 градусов может спасти систему от замерзания.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключение света 15 января: Укрэнерго рассказало об ограничениях на завтра

Отключение света 15 января: Укрэнерго рассказало об ограничениях на завтра

18:10Энергетика
В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:29Украина
Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:15Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Последние новости

18:37

Превзошла Скарлетт Йоханссон: названа самая кассовая актриса в истории кино

18:35

Когда Украину впервые признали независимой - новое открытие "ломает" учебники историиВидео

18:35

Доллар и евро синхронно движутся вниз: новый курс валют на 15 января

18:10

Отключение света 15 января: Укрэнерго рассказало об ограничениях на завтра

17:50

США вводят новое неприятное ограничение для россиян - Fox News

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
17:45

Влетит в копеечку: водителям "светят" штрафы за неправильную тонировку автоВидео

17:44

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с животными за 31 секунду

17:29

Оптимальная температура: когда кошки начинают страдать от холода и что с этим делать

17:04

Переговоры с представителями США в Москве: Лавров неожиданно выдвинул условие

Реклама
16:51

Почему трубы отопления лопаются в мороз даже без воды и как это предотвратить

16:44

Четыре знака зодиака ждет ожидает триумф во всех делах – кто они

16:29

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:15

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:07

Что такое EcoFlow и как он работает: можно ли от него запитать всю квартиру

15:52

Вышел трейлер нового сериала со звездой "Теории большого взрыва"Видео

15:43

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

15:37

Призрак в подземельях Львова выдал предупреждение для украинцев: какой знак он оставилВидео

15:30

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:21

"Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении

14:49

Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

Реклама
14:44

30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области бывший чиновник Андрей Задирака работает с российским бизнесом - СМИ

14:41

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:29

"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

14:26

Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

14:21

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

13:48

Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов - что известно

13:46

Почему 15 января нельзя впускать в дом чужих людей: какой церковный праздник

13:32

Долиной отменили очередной юбилейный концерт в РФ

13:21

Станет теплее на 33%: как обогреть комнату без дополнительного обогревателя

13:11

"Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения

13:03

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине - на какой срок

13:02

Дизайнер и муза: что известно о супруге нового министра обороны Михаила Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дроны и ИИ: основные направления Федорова на посту главы Минобороны

12:58

Мошенники выдают себя за Минэнерго: как украинцам не попасться на удочку

12:50

Связи с Илоном Маском и не только - что известно о новом министре обороны Федорове

12:44

Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины

12:35

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

12:24

В одной области объявили обязательную эвакуацию: кому нужно немедленно выехать

11:57

Как пережить ночь без отопления: советы, которые помогут быстро согреться

11:49

Путин установил новый дедлайн для захвата Донецкой области – известны сроки

Реклама
11:45

Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича

11:45

Украина не может на 100% противодействовать атакам РФ: Зеленский сделал заявление

11:38

Китайский гороскоп на завтра 15 января: Тиграм - расставание, Собакам- переживания

11:35

Гороскоп Таро на завтра 15 января: Козерогам - найти пространство, Рыбам - цели

11:27

"Платим десять за две сессии": Тимошенко вручили подозрение и опубликовали прослушкуВидео

11:22

В Киеве слили воду из систем отопления: будут ли проблемы с восстановлением тепла

11:04

Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала

10:58

Начнет ли подсолнечное масло резко дорожать: украинцам сказали, к чему готовиться

10:58

Мороз с сюрпризами: какая будет погода в Житомирской области до конца недели

10:55

Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"Эксклюзив

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять