Почему трубы отопления лопаются в мороз даже без воды и как это предотвратить

В квартирах вода, которая находится в трубах отопления, может начать замерзать при температуре ноль и ниже.

Как не допустить замерзания труб в квартире / Коллаж: Главред, фото: Freepik

После последней атаки часть домов в Киеве осталась без тепла

Вода в системе отопления может замерзнуть уже при 0 °C

Специалисты советуют утеплять трубы и закрывать щели

После очередной массированной атаки на Киев часть жителей оказалась без электричества и стабильного теплоснабжения. Из-за повреждения инфраструктуры коммунальные службы были вынуждены снижать параметры подачи тепла или полностью сливать воду из системы.

На фоне морозов украинцы волнуются, могут ли батареи в квартирах замерзнуть и как действовать, чтобы избежать аварий. Подробности об этом рассказывает Главред со ссылкой на УНИАН.

При какой температуре трубы в квартире могут превратиться в лед

В жилых домах вода в системе отопления начинает замерзать при температуре 0 °C и ниже. Наиболее уязвимыми остаются:

угловые квартиры — они быстрее охлаждаются;

старые дома с плохой теплоизоляцией;

помещения, где трубы проходят по внешним стенам.

Если теплоноситель из системы слили полностью, риска образования льда нет. Однако на практике в трубах часто остается определенное количество воды - в радиаторах, изгибах, нижних точках или в виде конденсата. Именно эти остатки могут замерзнуть и вызвать разрывы.

Как предотвратить замерзание труб: советы для жильцов

Чтобы избежать аварий, специалисты советуют убедиться, что система действительно пустая. Для этого стоит:

открыть все краны и проверить, не осталась ли вода в радиаторах;

не закрывать краны полностью, чтобы избежать давления при возможном замерзании;

утеплить уязвимые участки, в частности:

- трубы у наружных стен;

- балконы и лоджии;

- углы комнат;

- места входа труб в стену;

- стояки в санузлах без облицовки.

Для теплоизоляции подойдут как специальные материалы - минеральная вата или вспененный полиэтилен, - так и подручные средства: старые полотенца, пледы, картон, поролон, обмотанные и закрытые полиэтиленом для защиты от влаги.

Также важно закрыть все щели, через которые в помещение проникает холод. Если нет монтажной пены, подойдут тряпки или куски поролона.

Особое внимание - трубам на балконах

Балконы и лоджии - самые рискованные зоны. Даже при закрытых окнах температура там значительно ниже, чем в комнатах. Трубы нужно:

перекрыть;

утеплить в несколько слоев;

закрыть коробом;

никогда не оставлять окна открытыми.

Если балкон не утеплен, риск замерзания остается высоким в любом случае.

Чего категорически нельзя делать, если труба уже замерзла

В случае образования льда некоторые жильцы пытаются "спасти" трубу кипятком, феном или даже открытым огнем. Это опасно: резкий перепад температур может привести к разрыву трубы, особенно если внутри осталась вода.

Вместо этого следует обеспечить постепенное повышение температуры в помещении:

включить духовку или газовую плиту на кухне;

поставить небольшой обогреватель возле батареи (не вплотную);

в ванной и туалете оставить кастрюлю с горячей водой, чтобы пар прогревал воздух.

Даже повышение температуры на 5–7 градусов может спасти систему от замерзания.

