Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

Сергей Кущ
11 января 2026, 01:30
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
Киев под массированной атакой
Киев под массированной атакой / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

В ночь на 11 января Киев снова оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. О приближении дронов сообщили в Воздушных силах Украины.

В столице и области раздаются взрывы - по информации от КГВА, силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

Как сообщают мониторинговые каналы, по состоянию на 1:31 до 10 БпЛА летят в направлении Василькова.

По состоянию на 1:35 в небе над Киевщиной осталось 2 Шахеда. Еще 4 - по госгранице с Беларусью в направлении Киевщины.

Новость дополняется...

Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

