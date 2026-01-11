Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

В ночь на 11 января Киев снова оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. О приближении дронов сообщили в Воздушных силах Украины.
В столице и области раздаются взрывы - по информации от КГВА, силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
Как сообщают мониторинговые каналы, по состоянию на 1:31 до 10 БпЛА летят в направлении Василькова.
По состоянию на 1:35 в небе над Киевщиной осталось 2 Шахеда. Еще 4 - по госгранице с Беларусью в направлении Киевщины.
Новость дополняется...
