Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водой

Анна Ярославская
9 января 2026, 06:50обновлено 9 января, 07:39
Среди раненых - пять спасателей. Погиб один медик. Четверо медработников пострадали.
Атака на Киев 9 января
Атака на Киев 9 января - повреждены жилые дома, есть погибшие / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Удары РФ пришлись по жилым районам и объектам инфраструктуры
  • Есть погибшие и пострадавшие
  • В ряде районов перебои с электричеством, теплом и горячей водой
  • Метро работает с изменениями

В ночь на 9 января армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой.

"Враг нанес удары по жилым районам столицы. Зафиксированы пожары и повреждения жилых домов, гражданских и промышленных объектов", - говорится в сообщении", - сообщили в 05:59 в ГосЧС.

Отмечается, что три человека погибли, 18 - травмированы, среди раненых - пять спасателей. Сотрудники ГосЧС пострадали в Дарницком районе. Там после "прилета" в многоэтажку загорелись верхние этажи и автомобили. При повторном обстреле были травмированы спасатели — им оказывается помощь.

В Днепровском районе в одном из домов обнаружены двое погибших.

Пожар и разрушение также зафиксированы в Деснянском, Печерском и Шевченковском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, чт по состоянию на 04:40 в городе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

По его данным, известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Среди погибших – один медик. Четверо медработников пострадали.

"Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города – перебои с электроснабжением и водой", - Сообщил Кличко.

В Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение БПЛА. Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного 9-этажного жилого дома.

Также в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

В Деснянском районе в результате попадания БпЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной 5-этажке возникло задымление в подъезде. Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.

В Днепровском районе обломки БпЛА рухнули на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и 9-этажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша 3-этажного жилого дома.

Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.

В Печерском районе в результате падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение фасада 9-этажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

На всех локациях работают аварийно-спасательные бригады.

Смотрите видео - Последствия атаки РФ в Дарницком районе Киева:

Скриншот
Скриншот

В Киеве - перебои с теплом и водой

Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой, сообщили в КГГА.

Отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

"Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме", - говорится в сообщении.

Метро работает с изменениями

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями

Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:40-5:00 мин.

Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.

Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений.

Обновлено. Согласно данным Национальной полиции, в Киеве 4 человека погибли, 24 - ранены, среди них - медики и работники ГосЧС.

По состоянию на 07:00 зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

Среди жертв - медицинский работник.

"24 пострадавших граждан, среди них: работники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел", - говорится в сообщении.

Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами продолжают работу на местах, фиксируют и документируют последствия очередного военного преступления.

В ГосЧС в 07:15 сообщают, что в Киеве в результате ночной атаки погибли 4 человека, еще 22 пострадали, среди них - пятеро спасателей. Все раненые находятся в больницах и получают необходимую помощь.

32 человека удалось спасти.

Спасатели продолжают работать на местах в Днепровском и Дарницком районах столицы.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

Как писал Главред, в ночь на 9 января в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников. Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения. Сообщалось, что во Львове прогремела серия взрывов.

В ночь на 8 января Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за поражения внешних распределительных устройств на подстанциях "Укрэнерго" без электроснабжения временно остались Днепропетровская и Запорожская области.

8 января Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами "Искандер". Под удар попали многоэтажки.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко заявил, что в результате российской атаки пострадали пять человек, среди них - ребенок.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине дроны новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
