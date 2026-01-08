Укр
Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

Дарья Пшеничник
8 января 2026, 19:52
293
По словам эксперта, возвращение света на всей территории Днепропетровской области не будет таким длительным, как это было в Одесской области.
Нет света
Днепр без света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новостей:

видео дня
  • Атака РФ повредила энергоинфраструктуру, из-за чего часть Днепропетровской и Запорожской областей осталась без света
  • Основное оборудование уцелело, но внешние сети сильно повреждены
  • Атака показала недостаток антидроновых средств

В ночь на 8 января Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за поражения внешних распределительных устройств на подстанциях "Укрэнерго" без электроснабжения временно остались Днепропетровская и Запорожская области.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН сообщил, что в Запорожской области питание уже удалось восстановить. По его оценке, возвращение света на всей территории Днепропетровщины не затянется так, как это было в Одесской области после предыдущей масштабной атаки.

Он подчеркнул, что система защиты на энергообъектах сработала эффективно, поэтому ключевое оборудование осталось почти неповрежденным.

Повреждения внешней инфраструктуры остаются значительными, и именно они требуют больше всего времени для восстановления.

Запасы необходимых материалов для ремонта есть, однако темпы работ напрямую зависят от интенсивности новых атак.

Постоянные воздушные тревоги затрудняют работу ремонтных бригад, которые вынуждены прерывать восстановление каждый раз, когда появляется угроза повторного удара.

Рябцев также обратил внимание на системную проблему, которую вновь обнажил обстрел: отсутствие резервных источников питания на объектах водоканалов и теплоэнерго. В Днепре из-за этого временно приостановили подачу тепла и воды.

Хотя водоснабжение удалось стабилизировать, с теплом ситуация оставалась сложной по состоянию на 13:00 8 января - энергетики продолжали восстанавливать напряжение на критических объектах.

Еще один аспект, который продемонстрировала атака, - недостаток средств противодействия дронам-камикадзе.

Антишахтерские дроны-перехватчики, по словам эксперта, критически необходимы именно в регионах, подвергшихся удару.

Производство таких систем в Украине уже достигло 1,5 тысячи единиц в месяц, однако их развертывание на местах и подготовка команд происходят медленнее, чем нужно.

Сбивать "шахиды" стало сложнее, чем в предыдущие годы, а тратить дорогие ракеты ПВО на дешевые дроны - нерационально, что и позволяет части аппаратов долетать до целей.

Энергетики продолжают восстановительные работы, работая в условиях постоянной опасности. Эксперты отмечают: скорость возвращения света будет зависеть не только от технических возможностей, но и от того, удастся ли избежать новых атак.

Удары по электросетям: что грозит регионам Украины - мнение эксперта

Российские войска намеренно атакуют ключевые подстанции и высоковольтные линии, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и изолировать отдельные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области.

По словам Геннадия Рябцева, эти действия значительно затрудняют перераспределение электроэнергии и повышают техногенные риски для населения.

"Основная цель России - нарушить целостность энергосистемы по Днепру, фактически разделив ее на две части", - объясняет эксперт, подчеркивая стратегический характер атак на энергетическую инфраструктуру.

Удары по Украине - последние новости

Вечером 7 января в Днепропетровской области прогремели взрывы - местные жители сообщали о вспышках в небе. После этого в области пропали связь и электроснабжение.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии рассказал, что в Днепропетровской и Запорожской областях после атаки РФ на энергетическую инфраструктуру сложилась критическая ситуация.

Кроме того, ближе к вечеру 7 января Кривой Рог оказался под массированной атакой российских войск. О приближении воздушных целей неоднократно предупреждали в Воздушных силах Украины.

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

