Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Мария Николишин
8 января 2026, 12:29
423
Россия хочет захватить новые территории, чтобы потом можно было торговаться.
Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой
Угроза нового наступления РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

  • Существует угроза начала боев во всех областях Украины, граничащих с РФ
  • Россияне могут попытаться прорвать границу в Черниговской области
  • Также Россия будет пытаться блокировать Одессу

В настоящее время существует существенная угроза того, что наземные операции российских оккупационных войск могут начаться в еще каких-то областях Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории приграничных областей и растянуть украинские войска.

видео дня

"Сейчас линия фронта составляет 1218 км, и это уже невероятно много. Поэтому есть угроза, что Россия попытается откусить еще небольшие куски нашей территории, чтобы потом можно было торговаться. Эти территории россияне будут использовать именно для торговли", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что пока в Сумской области российские войска контролируют 230 кв км, но есть угроза, что они попытаются расширить эту зону.

Ступак добавил, что также существует угроза начала боев во всех областях Украины, которые граничат со страной-агрессором Россией, прежде всего это касается Черниговской области.

"Шостка, Глухов и другие населенные пункты Черниговщины – под угрозой. Россияне будут действовать как клопы: прорывать границу, расползаться на небольшие расстояния и пытаться закрепиться там", – считает экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, по его мнению, Россия будет пытаться блокировать Одессу и обстреливать портовую инфраструктуру.

"Россияне прекрасно понимают, что порт позволяет Украине зарабатывать деньги. Не будет порта – не будет вывоза продукции и финансирования армии", – подытожил он.

Действия россиян на границе

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что российские войска активно пытаются расширить зону боев на приграничных территориях Сумщины и Харьковщины.

Он подчеркнул, что наиболее активно враг давит на Волчанском направлении Харьковской области, Хотинской и Юнаковской общинах Сумской области.

"На этих направлениях оккупанты применяют малые штурмовые группы, техника не используется", - подчеркнул Демченко.

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой
Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявляли, что российские войска оккупировали село Новомарково Краматорского района Донецкой области и село Андреевка в Сумской области.

В Группировке войск "Курск" сказали, что хотя оккупанты пытаются расширить зону оккупации в Сумской области, но пока речь о захвате армией РФ Андреевки не идет.

В то же время, 81 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщала, что с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Чернигова война в Украине новости Украины новости Одессы новости Сум война России и Украины Иван Ступак Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:37Синоптик
Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

12:29Фронт
"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:36Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Последние новости

13:23

Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

13:05

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

12:59

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

12:40

Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делатьВидео

12:37

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для УкраиныПретензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины
12:30

Задорная Мартыновская похвасталась стильной фотосессией и стройными ножками

12:29

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

12:13

Военная помощь Британии: Украина получит 13 мощных систем ПВО

12:02

Вдова умершего ADAM растрогала душераздирающим обращением к нему

Реклама
11:44

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

11:36

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:29

Как убрать соль с обуви зимой: простые способы для кожи, замши и ткани

11:26

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

11:10

Облачно с дождем: какая погода в Харькове будет 8 января

11:08

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

11:04

"Нас просто уничтожают": оккупанты отказываются идти на штурмы

10:56

Младшую дочь Заворотнюк жестоко облапошили в РФ: что с ней сделали

10:40

"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

10:29

"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

10:11

Почему 9 января нельзя пришивать пуговицы к одежде: какой церковный праздник

Реклама
10:07

Его еще можно спасти: как понять, что денежное дерево погибает

09:42

Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

09:34

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные переменыФото

09:23

Мелания ненавидит: Трамп раскрыл неожиданные подробности семейной жизниВидео

09:17

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

09:16

Астрологи назвали лучший месяц для каждого знака зодиака в 2026 году

09:14

Как говорить "я хочу" в отношениях без драмы: два простых шага к любовной гармонии

09:13

Почти весна: какой погодный сюрприз 8 января ждать Одессе

09:10

Переход Буданова в ОП: как это повлияет на ГУР?мнение

09:00

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году

08:57

Лариса Гузеева показалась на публике: выглядит, как бабушка

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 января (обновляется)

08:41

Отключение света в Украине — графики на 8 января (обновляется)

08:37

Оккупанты на Херсонщине намеренно портят свои катера – "АТЕШ"

08:30

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

Гороскоп Таро на сегодня 9 января: Козерогам - урок, Рыбам - достичь желаемого

07:48

Трамп одобрил жесткий санкционный удар по "спонсорам" Кремля: детали

07:13

Меньше, чем ожидали: сколько своих солдат страны Запада готовы направить в Украину

06:54

Российская агрессия и интервенция США в Венесуэлу: в чем разница?мнение

06:24

Любовь, деньги и переезд: зима готовит одному знаку зодиака неожиданные повороты

Реклама
06:00

Всего один ингредиент превратит запеченный картофель на шедевр - новый рецептВидео

05:52

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

04:41

Зачем СССР привлекал авиацию для "засаливания" рек: объяснение историков

04:00

Удача будет с ними: каких знаков зодиака ждет безумный скачок вперед

03:30

ЦРУ против НАСА: сенсационное заявление о загадочном межзвёздном объекте

03:09

"Новая тактика": эксперт объяснил маневры стратегической авиации РФ без пусков ракет

02:22

Секрет поваров: раскрыт гениально простой способ резать лук без слез

02:18

"Бесцельное зависание": жена Виталия Козловского рассекретила серьезный план

01:30

Звезда "Очень странных дел" оставляет актерство: "Никаких официальных планов"

00:26

Новый год, новая Елена: Мозговая неожиданно сменила стрижку

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять