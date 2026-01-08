Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия хочет захватить новые территории, чтобы потом можно было торговаться.

Существует угроза начала боев во всех областях Украины, граничащих с РФ

Россияне могут попытаться прорвать границу в Черниговской области

Также Россия будет пытаться блокировать Одессу

В настоящее время существует существенная угроза того, что наземные операции российских оккупационных войск могут начаться в еще каких-то областях Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории приграничных областей и растянуть украинские войска.

"Сейчас линия фронта составляет 1218 км, и это уже невероятно много. Поэтому есть угроза, что Россия попытается откусить еще небольшие куски нашей территории, чтобы потом можно было торговаться. Эти территории россияне будут использовать именно для торговли", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что пока в Сумской области российские войска контролируют 230 кв км, но есть угроза, что они попытаются расширить эту зону.

Ступак добавил, что также существует угроза начала боев во всех областях Украины, которые граничат со страной-агрессором Россией, прежде всего это касается Черниговской области.

"Шостка, Глухов и другие населенные пункты Черниговщины – под угрозой. Россияне будут действовать как клопы: прорывать границу, расползаться на небольшие расстояния и пытаться закрепиться там", – считает экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, по его мнению, Россия будет пытаться блокировать Одессу и обстреливать портовую инфраструктуру.

"Россияне прекрасно понимают, что порт позволяет Украине зарабатывать деньги. Не будет порта – не будет вывоза продукции и финансирования армии", – подытожил он.

Действия россиян на границе

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что российские войска активно пытаются расширить зону боев на приграничных территориях Сумщины и Харьковщины.

Он подчеркнул, что наиболее активно враг давит на Волчанском направлении Харьковской области, Хотинской и Юнаковской общинах Сумской области.

"На этих направлениях оккупанты применяют малые штурмовые группы, техника не используется", - подчеркнул Демченко.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявляли, что российские войска оккупировали село Новомарково Краматорского района Донецкой области и село Андреевка в Сумской области.

В Группировке войск "Курск" сказали, что хотя оккупанты пытаются расширить зону оккупации в Сумской области, но пока речь о захвате армией РФ Андреевки не идет.

В то же время, 81 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщала, что с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

