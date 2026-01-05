РФ стянула 'элитные войска' для захвата одного города: где идут горячие бои

Аналитик сказал, что россияне вынуждены использовать наиболее боеспособные подразделения.

https://glavred.info/front/rf-styanula-elitnye-voyska-dlya-zahvata-odnogo-goroda-gde-idut-goryachie-boi-10729487.html Ссылка скопирована

Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключевые тезисы:

ВСУ сохраняют контроль над частью Покровска

Оккупанты пытаются прорваться к ключевым логистическим маршрутам ВСУ

Армия РФ несет катастрофические потери среди личного состава

Покровское направление остается наиболее напряженным участком фронта. Армия страны-агрессора России пытается расширить зону своего присутствия в районах Покровска, Доброполья и Мирнограда. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев эфире телеканала FreeДом.

По его словам, несмотря на заявления россиян о полном контроле над городом, Силы обороны Украины сохраняют контроль над частью Покровска.

видео дня

"Несмотря на все фейки российской стороны, по данным, озвученным главнокомандующим ВСУ, Силы обороны Украины имеют устойчивый контроль над около 16 кв. км Покровска при общей площади города около 29 кв. км", - говорится в сообщении.

Аналитик говорит, что сейчас основные бои сосредоточены вокруг попыток оккупантов прорваться к ключевым логистическим маршрутам украинских сил. В частности, для этого РФ перебросила на Покровское направление подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии с Запорожского направления.

"Они (россияне, - ред.) вынуждены использовать даже наиболее боеспособные подразделения в формате так называемых банзай-атак, фактически как "штурмовое мясо". Это еще раз подтверждает, что все заявления о взятии Покровска не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

Снегирев также добавил, что почти за два года боевых действий на Покровском направлении российская армия потеряла около 1 000 единиц бронетехники и более 500 танков.

"На этом участке фронта армия РФ также несет катастрофические потери и личного состава. Потери личного состава на Покровском направлении являются одними из самых серьезных для российской оккупационной армии. По данным западных разведслужб, только за октябрь потери российских войск на этом направлении составили около 25 тысяч человек. Это подтвержденные потери, в том числе признанные российской стороной", - подытожил военно-политический аналитик.

Покровск / Инфографика: Главред

Способность армии РФ наступать на фронте

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что Россия не имеет того потенциала, который у нее был в 2022 году.

По его словам, задача ВСУ - максимально истощить врага, ведь когда страна не может держать оборону, она начинает отступать.

"Россия показала себя как страну, которая не имеет возможности вести большие войны. И она проигрывает войну в Украине. Сейчас Россия пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что в Купянске остается менее 100 российских оккупантов. При этом, захватчики активно перегруппировываются, вероятно, для нового наступления.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявлял, что российские оккупанты зашли в Гуляйполе Запорожской области, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе.

Кроме того, известно, что оккупационная армия страны-агрессора России пытается накопить силы для штурма населенного пункта Гришино, что в Покровском районе Донецкой области.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред