Город как "большая серая зона": в Силах обороны рассказали о ходе боев на юге

Кратко:
- Россияне зашли в Гуляйполе, украинские защитники держат оборону
- Город поделен на сектора, в каждом есть позиции Сил обороны
- Бои продолжаются, Гуляйполе фактически стало "серой зоной"
Российские оккупанты зашли в Гуляйполе Запорожской области, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин:
"Противник зашел в Гуляйполе. Он продвигается там, пытается вытеснить Силы обороны, пытается завести группы закрепления, снимая подразделения с других направлений линии боевого соприкосновения".
Город поделен на сектора
Волошин уточнил, что город разделен на сектора, в каждом из которых есть позиции украинских военных. Он подчеркнул, что россиянам не удается вытеснить защитников: "Проще говоря, Гуляйполе - это большая серая зона, за которую ведутся бои".
По его словам, перед наступлением россияне около двух недель обстреливали город управляемыми авиабомбами: "Город фактически разрушен. За все это идут большие бои. То наши зайдут, зачистят, то их (солдаты - ред.). Врага там в разы больше наших".
В то же время украинская разведка сообщает, что российские войска строят подземные тоннели для безопасного передвижения между позициями.
Обострение ситуации вокруг Гуляйполя
Как писал Главред, по словам майора ВСУ и политолога Андрея Ткачука, в Запорожской области обострилась ситуация вокруг Гуляйполя. На прошлой неделе украинские силы потеряли командно-наблюдательный пункт одного из батальонов, однако город пока не оккупирован.
Ткачук также отметил проблемы в организации обороны: возлагать защиту крупного узла только на силы территориальной обороны было стратегической ошибкой после падения Угледара.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российские медиа распространяют дезинформацию о якобы полном взятии стратегически важных городов Донетчины и Запорожья. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук раскрыл реальную ситуацию на фронте.
Кроме того, армиястраны-агрессора России продвинулась в Донецкой и Запорожской областях. Успехи врага, в частности, зафиксированы на Славянском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.
Читайте также:
- Расширяют логистические коридоры: ВСУ сообщили о серьезной операции в Донецкой области
- Хотят продвинуться в сторону города: россияне активно штурмуют одно направление
- Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу
О персоне: Владислав Волошин
Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред