Город как "большая серая зона": в Силах обороны рассказали о ходе боев на юге

Руслан Иваненко
2 января 2026, 19:44
Постоянные уличные бои меняют линию соприкосновения и не позволяют ни одной стороне закрепиться.
Армия РФ, ВСУ
Город превращается в серую зону / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, МО РФ

Кратко:

  • Россияне зашли в Гуляйполе, украинские защитники держат оборону
  • Город поделен на сектора, в каждом есть позиции Сил обороны
  • Бои продолжаются, Гуляйполе фактически стало "серой зоной"

Российские оккупанты зашли в Гуляйполе Запорожской области, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин:

видео дня

"Противник зашел в Гуляйполе. Он продвигается там, пытается вытеснить Силы обороны, пытается завести группы закрепления, снимая подразделения с других направлений линии боевого соприкосновения".

Город поделен на сектора

Волошин уточнил, что город разделен на сектора, в каждом из которых есть позиции украинских военных. Он подчеркнул, что россиянам не удается вытеснить защитников: "Проще говоря, Гуляйполе - это большая серая зона, за которую ведутся бои".

По его словам, перед наступлением россияне около двух недель обстреливали город управляемыми авиабомбами: "Город фактически разрушен. За все это идут большие бои. То наши зайдут, зачистят, то их (солдаты - ред.). Врага там в разы больше наших".

В то же время украинская разведка сообщает, что российские войска строят подземные тоннели для безопасного передвижения между позициями.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Обострение ситуации вокруг Гуляйполя

Как писал Главред, по словам майора ВСУ и политолога Андрея Ткачука, в Запорожской области обострилась ситуация вокруг Гуляйполя. На прошлой неделе украинские силы потеряли командно-наблюдательный пункт одного из батальонов, однако город пока не оккупирован.

Ткачук также отметил проблемы в организации обороны: возлагать защиту крупного узла только на силы территориальной обороны было стратегической ошибкой после падения Угледара.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские медиа распространяют дезинформацию о якобы полном взятии стратегически важных городов Донетчины и Запорожья. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук раскрыл реальную ситуацию на фронте.

Кроме того, армиястраны-агрессора России продвинулась в Донецкой и Запорожской областях. Успехи врага, в частности, зафиксированы на Славянском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

