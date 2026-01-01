Расширяют логистические коридоры: ВСУ сообщили о серьезной операции на Донетчине

От успеха мероприятий, которые осуществляют украинские военные, будет зависеть многое.

Как изменилась ситуация в районе Покровска и Мирнограда / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Главное:

Бои за Покровск и Мирноград продолжаются

Под контролем ВСУ остается часть Покровска

В Мирнограде украинские военные пытаются расширить логистические коридоры

В районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные боевые действия. Украинские подразделения продолжают уничтожать большое количество военнослужащих страны-агрессора России.

Об этом сообщили в Группировке войск "Восток". За прошедшие сутки было обезврежено 84 оккупанта, из которых 53 - безвозвратно. Кроме этого ВСУ уничтожили десятки единиц техники и оружия РФ.

"Украинские подразделения в дальнейшем контролируют северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке", - говорится в сообщении.

Покровск / Инфографика: Главред

Как изменилась ситуация в Мирнограде

В соседнем к Покровску Мирнограде ситуация сложная. Но несмотря на все, украинские военные держат оборонительные рубежи и ликвидируют оккупантов на подступах к городу.

"Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами. Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - добавили в УВ "Восток".

Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

Главред писал, что по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, бои за Покровск продолжаются уже несколько месяцев, несмотря на заявления оккупантов о якобы "захвате" города.

Россияне не до конца достигли результата. Они контролируют примерно половину города. Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под контролем действия украинских дронов.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины держат под контролем населенный пункт Родинское, что в Донецкой области, несмотря на лживые заявления оккупантов.

Накануне стало известно, что бойцы ВСУ контролируют северную часть Покровска и блокируют попытки оккупантов продвигаться в южной. Когда враг это понял, то пытается выйти на западную часть города, чтобы перерезать логистику украинским военным, однако сейчас эти атаки блокируются.

Ранее сообщалось, что в Мирнограде Силы обороны удерживают определенные позиции. Украинские военные работают над тем, чтобы усилить группировку и противодействовать давлению врага с северо-восточного и южного направлений.

Об источнике: Группировка войск "Восток" Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на Восточном направлении страны.

