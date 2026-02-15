Пылают Сочи и Краснодар: дроны поразили крупные цели

Традиционно причиной пожара назвали "падения обломков".

Пылают Сочи и Краснодар / Коллаж Главред, фото: скриншот соцсети

Вы узнаете:

Где прогремели взрывы

Какие последствия

В ночь на 15 февраля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. В краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА горит резервуар с нефтепродуктами

Как заявили в оперштабе региона, он находится в поселке Волна темрюкского района. Традиционно причиной пожара назвали "падения обломков". Пожар тушат 67 человек и 20 единиц.

Также дроны атакуют Сочи, сообщили в оперштабе.

В Волне находится портовый терминал. Резервуары с нефтепродуктами Украина там уже неоднократно атаковала.

Последствия ударов в Сочи / Фото: скриншот

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Ранее украинские воины впервые в истории поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.

Накануне стало известно, что подразделения Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Случевск Брянской области РФ.

