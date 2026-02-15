Пылают Сочи и Краснодар: дроны поразили крупные цели

Вы узнаете:
- Где прогремели взрывы
- Какие последствия
В ночь на 15 февраля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. В краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА горит резервуар с нефтепродуктами
Как заявили в оперштабе региона, он находится в поселке Волна темрюкского района. Традиционно причиной пожара назвали "падения обломков". Пожар тушат 67 человек и 20 единиц.
Также дроны атакуют Сочи, сообщили в оперштабе.
В Волне находится портовый терминал. Резервуары с нефтепродуктами Украина там уже неоднократно атаковала.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.
Ранее украинские воины впервые в истории поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.
Накануне стало известно, что подразделения Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Случевск Брянской области РФ.
Вам может быть интересно:
- Россия атакует Киев дронами: в городе гремят взрывы, ПВО отбивает атаку
- Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, детали
- Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред