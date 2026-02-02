Укр
Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили "Солнцепёк" на территории РФ

Инна Ковенько
2 февраля 2026, 18:57
Украинские воины двумя дронами уничтожили вражескую технику стоимостью более $15 миллионов.
Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили 'Солнцепёк' на территории РФ
ВСУ впервые поразили "Солнцепёк" на территории РФ/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Бойцы батальона беспилотных систем "Булава" 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную боевую операцию. Украинские воины впервые в истории поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.

Видео операции опубликовали в понедельник, 2 февраля, на канале бригады.

Аэроразведчики ночью заметили вражескую технику и отправили два дрона, которые нанесли удар по "Солнцепоку".

Доразведка днем подтвердила попадание во вражеское оружие стоимостью $15 миллионов.

"ТОС-1А - один из самых жестоких образцов российского вооружения. Система создана для уничтожения укреплений и живой силы термобарическими боеприпасами. Теперь эта "машина смерти" — куча металлолома, уничтоженная украинскими операторами FPV. Украинские воины доказали: беспилотные системы могут и будут наказывать агрессора на его собственной земле", — говорится в сообщении.

Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили 'Солнцепёк' на территории РФ
ВСУ впервые поразили "Солнцепёк" на территории РФ/ Скриншот с видео

Как сообщал Главред, в среду, 28 января, российские оккупационные войска потеряли сразу два боевых самолета - истребитель Су-30 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

Кроме того, в ночь на 28 января в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали области РФ несколькими волнами. ПВО пытались отбивать дроны как в России, так и над временно оккупированными территориями Украины.

Ранее Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории.

Тяжелая огнеметная система залпового огня
Тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино"/"Сонцепьок" / Инфографика: Главред

Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.

СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года указом Президента Украины № 51/2024 "О наращивании потенциала сил обороны".

Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.

В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

