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15 миллионов долларов стали металлоломом: ВСУ уничтожили очень редкую систему РФ

Даяна Швец
8 февраля 2025, 13:56
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Мощное оружие оккупантов превратилось в пепелище.
Солнцепек, ВСУ
ВСУ уничтожили ценное оружие России / Коллаж: Главред, Генеральный штаб ВСУ

О чем речь:

  • Украинские операторы NEMESIS ликвидировали ТОС-1А "Солнцепёк"
  • Система ранее обстреливала позиции Сил обороны и украинские населенные пункты

Редкий российский ТОС-1А "Солнцепёк" успешно уничтожен украинскими бойцами. Новостью поделились в Силах беспилотных систем (СБС) ВСУ в Telegram.

"Операторы 412-го полка NEMESIS во взаимодействии с подразделениями Сил территориальной обороны и другими смежными подразделениями обнаружили и уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня калибра 220 мм", - говорится в сообщении.

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Как напомнили украинские бойцы, ТОС-1А "Сонцепёк" - это реактивная система залпового огня, которая использует термобарические боеприпасы, создавая мощную взрывную волну и уничтожая все в радиусе поражения.

"Этим оружием оккупанты обстреливают позиции Сил обороны и украинские населенные пункты, пытаясь прорвать оборону и нанести максимальные разрушения. Но на этот раз "Солнцепёк" сам превратился в пепелище - еще одно мощное оружие врага отправилось на металлолом", - добавили в СБС.

Стоимость тяжелой огнеметной системы залпового огня "Сонцепек" (ТОС-1А) составляет примерно 15 миллионов долларов США.

Удары ВСУ по оккупантам - что известно

Главред рассказывал, что в ночь на 8 февраля Россию атаковали дроны. Так, взрывы раздавались в Ростовской, Волгоградской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

Впоследствии в ЦПД рассказали детали о налете БПЛА на важные объекты в РФ. Ростов-на-Дону, как рассказал Коваленко, является достаточно "жирным" местом, где сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ. К примеру, там известно о наличии двух военных аэродромов.

Кроме этого, бойцы Третьей штурмовой разгромили колонну "элитных" войск РФ. Оккупанты попытались осуществить прорыв колонной танков и БМП, но попали под удары артиллерии.

Больше важных новостей:

Что известно о Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины?

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.

СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".

Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.

В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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