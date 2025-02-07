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Враг пошел на штурм, но попал в засаду: где ВСУ удалось победить армию РФ

Даяна Швец
7 февраля 2025, 16:12
679
Колонна бронетехники РФ влетела в ловушку украинских войск.
ВСУ, огневое поражение
Россияне бросили бронетехнику под Часов Яр / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 108 об трое

О чем речь:

  • Россия бросила новые силы возле Часового Яра, но снова потеряла бронетехнику
  • Штурм РФ возле Волчанска также оказался неудачным
  • ВСУ отбили все атаки врага на Лиманском направлении

Российская армия активизировала боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях. Под огнем оказались Часов Яр и Торецк, где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию, дроны и бронетехнику, однако безуспешно. Деталями поделилось ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Краматорское и Торецкое направления

Враг пытался продвинуться южнее Часового Яра, используя бронетехнику.

видео дня

"По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, нанесено поражение. В результате - уничтожены танк и ББМ противника, еще две ББМ повреждены. Продолжается выявление и уничтожение остатков вражеского десанта", - говорится в сообщении.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

Харьковское направление

Оккупанты атаковали Волчанск, но без успеха. Силы обороны ликвидировали семерых захватчиков.

Купянское направление

Боевые столкновения происходили вблизи Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. В районе Зеленого Гая уничтожены два багги вместе с экипажами, которые пытались прорвать украинскую оборону.

Лиманское направление

Враг пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Копанок, Грековки, Зеленой Долины, Новолюбовки, Ямполовки, Тернов и Колодязов. Украинские защитники успешно отбили атаки, не допустив ухудшения тактического положения.

Северское направление

Вблизи Белогоровки наши воины успешно отбивали вражеские штурмы.

Покровское направление

Россияне пытались прорвать оборону в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Надеевки, Успеновки, Дачного, Андреевки и Елизаветовки. Возле Котлиного украинская артиллерия уничтожила БТР и два автомобиля, которые враг использовал для переброски живой силы.

Новопавловское направление

Штурмовые группы оккупантов действовали в районах Разлива и Зеленовки. Вблизи Нового Комара враг использовал мототехнику для переброски войск, но она была уничтожена артиллерией. После этого оккупанты прекратили наступление.

"Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - подытожили в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо назвал самое тяжелое направление на фронте. Там огневое воздействие врага сейчас находится на высоком уровне, как из артиллерии, так и из БПЛА типа FPV или дронов со сбросом

А вот аналитики ISW поделились хорошими новостями из Курской области. По их данным, ВСУ прорвали оборону россиян до 5 км вглубь.

В то же время эксперты Newsweek сообщили, вернутся ли войска КНДР на фронт. Пхеньян может стремиться получить от России более современное оборудование, говорят аналитики.

Больше важных новостей:

Что известно об ОСУВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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