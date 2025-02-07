Враг пошел на штурм, но попал в засаду: где ВСУ удалось победить армию РФ

Колонна бронетехники РФ влетела в ловушку украинских войск.

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Россияне бросили бронетехнику под Часов Яр / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 108 об трое

О чем речь:

Россия бросила новые силы возле Часового Яра, но снова потеряла бронетехнику

Штурм РФ возле Волчанска также оказался неудачным

ВСУ отбили все атаки врага на Лиманском направлении

Российская армия активизировала боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях. Под огнем оказались Часов Яр и Торецк, где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию, дроны и бронетехнику, однако безуспешно. Деталями поделилось ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Краматорское и Торецкое направления

Враг пытался продвинуться южнее Часового Яра, используя бронетехнику.

видео дня

"По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, нанесено поражение. В результате - уничтожены танк и ББМ противника, еще две ББМ повреждены. Продолжается выявление и уничтожение остатков вражеского десанта", - говорится в сообщении.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Харьковское направление

Оккупанты атаковали Волчанск, но без успеха. Силы обороны ликвидировали семерых захватчиков.

Купянское направление

Боевые столкновения происходили вблизи Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. В районе Зеленого Гая уничтожены два багги вместе с экипажами, которые пытались прорвать украинскую оборону.

Лиманское направление

Враг пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Копанок, Грековки, Зеленой Долины, Новолюбовки, Ямполовки, Тернов и Колодязов. Украинские защитники успешно отбили атаки, не допустив ухудшения тактического положения.

Северское направление

Вблизи Белогоровки наши воины успешно отбивали вражеские штурмы.

Покровское направление

Россияне пытались прорвать оборону в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Надеевки, Успеновки, Дачного, Андреевки и Елизаветовки. Возле Котлиного украинская артиллерия уничтожила БТР и два автомобиля, которые враг использовал для переброски живой силы.

Новопавловское направление

Штурмовые группы оккупантов действовали в районах Разлива и Зеленовки. Вблизи Нового Комара враг использовал мототехнику для переброски войск, но она была уничтожена артиллерией. После этого оккупанты прекратили наступление.

"Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - подытожили в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо назвал самое тяжелое направление на фронте. Там огневое воздействие врага сейчас находится на высоком уровне, как из артиллерии, так и из БПЛА типа FPV или дронов со сбросом

А вот аналитики ISW поделились хорошими новостями из Курской области. По их данным, ВСУ прорвали оборону россиян до 5 км вглубь.

В то же время эксперты Newsweek сообщили, вернутся ли войска КНДР на фронт. Пхеньян может стремиться получить от России более современное оборудование, говорят аналитики.

Больше важных новостей:

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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