Враг пошел на штурм, но попал в засаду: где ВСУ удалось победить армию РФ

О чем речь:
- Россия бросила новые силы возле Часового Яра, но снова потеряла бронетехнику
- Штурм РФ возле Волчанска также оказался неудачным
- ВСУ отбили все атаки врага на Лиманском направлении
Российская армия активизировала боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях. Под огнем оказались Часов Яр и Торецк, где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию, дроны и бронетехнику, однако безуспешно. Деталями поделилось ОСУВ "Хортица" в Telegram.
Краматорское и Торецкое направления
Враг пытался продвинуться южнее Часового Яра, используя бронетехнику.
"По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, нанесено поражение. В результате - уничтожены танк и ББМ противника, еще две ББМ повреждены. Продолжается выявление и уничтожение остатков вражеского десанта", - говорится в сообщении.
Харьковское направление
Оккупанты атаковали Волчанск, но без успеха. Силы обороны ликвидировали семерых захватчиков.
Купянское направление
Боевые столкновения происходили вблизи Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. В районе Зеленого Гая уничтожены два багги вместе с экипажами, которые пытались прорвать украинскую оборону.
Лиманское направление
Враг пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Копанок, Грековки, Зеленой Долины, Новолюбовки, Ямполовки, Тернов и Колодязов. Украинские защитники успешно отбили атаки, не допустив ухудшения тактического положения.
Северское направление
Вблизи Белогоровки наши воины успешно отбивали вражеские штурмы.
Покровское направление
Россияне пытались прорвать оборону в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Надеевки, Успеновки, Дачного, Андреевки и Елизаветовки. Возле Котлиного украинская артиллерия уничтожила БТР и два автомобиля, которые враг использовал для переброски живой силы.
Новопавловское направление
Штурмовые группы оккупантов действовали в районах Разлива и Зеленовки. Вблизи Нового Комара враг использовал мототехнику для переброски войск, но она была уничтожена артиллерией. После этого оккупанты прекратили наступление.
"Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - подытожили в ОСУВ "Хортица".
Ситуация на фронте - что известно
Напомним, как сообщал Главред, старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо назвал самое тяжелое направление на фронте. Там огневое воздействие врага сейчас находится на высоком уровне, как из артиллерии, так и из БПЛА типа FPV или дронов со сбросом
А вот аналитики ISW поделились хорошими новостями из Курской области. По их данным, ВСУ прорвали оборону россиян до 5 км вглубь.
В то же время эксперты Newsweek сообщили, вернутся ли войска КНДР на фронт. Пхеньян может стремиться получить от России более современное оборудование, говорят аналитики.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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