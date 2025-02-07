ВСУ прорвали оборону россиян в Курской области до 5 км вглубь - ISW

Украинские войска начали новую серию механизированных штурмов.

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ВСУ начали новую серию штурмов на Курщине / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

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Войска ВСУ начали новые штурмы в Курской области

Украинская армия на 5 км прорвалась вперед

В Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины имеют успехи в Курской области, в то же время оккупантам удается продвигаться в Донецкой области.

Украинские войска начали новую серию механизированных штурмов размером в батальон в Курской области и продвинулись до пяти километров за российскими линиями на юго-восток от Суджи Курской области 6 февраля, говорится в отчете ISW.

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Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Махновки (к юго-востоку от Суджи) и на север и восток от Черкасской Конопельки (к юго-востоку от Суджи) вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь и захватили Колмаков (к северу от Черкасской Конопельки) и Фанасеевку (к юго-востоку от Черкасской Конопельки).

Что происходит на Курщине / скриншот: deepstatemap

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Дмитрий Снегирев сообщил, что российское наступление в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу.

Ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам, отмечается, что неспособность Путина выгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны.

Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Обозреватель Forbes Дэвид Акс раскрыл важные детали.

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