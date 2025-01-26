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Враг прорывается вглубь Донетчины: армия РФ захватила Времевку - DeepState

Анна Косик
26 января 2025, 09:21
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Оккупационная армия РФ продолжает агрессивное наступление для выполнения поставленной Путиным задачи.
ВГУ, карта DeepState
Враг взял под контроль еще один населенный пункт Донетчины / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрин с DeepState

Что сообщили аналитики:

  • Армия РФ оккупировала Времевку
  • Враг продвинулся на Донетчине сразу в нескольких населенных пунктах

Армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных по всей линии фронта. Особенно сложная ситуация в Донецкой области, где враг бросает все силы и средства для реализации поставленной кремлевским диктатором Владимиром Путиным задачи - выхода на админграницы области.

Как сообщили в Telegram аналитики DeepState 26 января, противнику удалось взять под контроль населенный пункт Времевка. Также зафиксировано продвижение оккупантов в других районах.

видео дня
Скрин из DeepState
Враг оккупировал Времовку и продвигается в Великой Новоселке / фото: скриншот с карты DeepState

"Враг продвинулся в Большой Новоселке, Торецке, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Котлино", - говорится в сообщении аналитиков.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что согласно обновленной карте населенный пункт Великая Новоселка в результате последних продвижений врага находится на грани полного захвата.

Наступление армии РФ в Донецкой области - последние новости

Напомним, военный эксперт Иван Ступак спрогнозировал, что в ближайшие недели оккупационная армия будет продвигаться в направлении важной автодороги Покровск-Павлоград. По состоянию на сейчас от населенного пункта Очеретино осталось менее одного километра, чтобы перерезать сообщение по этой дороге.

Накануне офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что войска РФ могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевскую громаду этой области. Впрочем, пока оккупанты не имеют достаточно силы, чтобы продвинуться вглубь региона.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что армия страны-агрессора России в районе Часового Яра, что в Донецкой области, вынуждена уничтожать тела погибших оккупантов из-за больших потерь на поле боя.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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