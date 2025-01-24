Прорыв армии РФ к Днепропетровщине: Цехоцкий сделал неожиданный прогноз

Враг попытается обойти Покровск с севера через Межевскую громаду.

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РФ готовят прорыв на Днепропетровщину / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 21-я отдельная механизированная бригада

Главные тезисы:

Россияне стягивают на этот участок фронта силы с других направлений

Наибольшее скопление оккупантов сейчас на Покровском направлении

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что войска РФ стремятся выйти на административную границу Днепропетровщины. Вероятно, они могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевскую общину этой области. Впрочем, пока оккупанты не имеют достаточно силы, чтобы продвинуться вглубь региона.

"Сейчас план россиян - выйти на административную границу Днепропетровской области. Админграницы Донецкой и Луганской областей - вот это план. Ну, существенным в этом вопросе становится именно взятие Покровска", - рассказал военный в эфире "Суспільного". видео дня

Впрочем, Цехоцкий не взялся прогнозировать, сможет ли враг продвинуться вглубь области. По его словам, наибольшее скопление российских оккупантов сейчас на Покровском направлении. Захватчики перебрасывают на этот участок фронта силы с других направлений.

Кроме того, Цехоцкий предположил сценарий, при котором враг попытается обойти Покровск с севера через Межевскую громаду Днепропетровщины. Оккупанты активизировались к востоку от Покровска - вблизи населенных пунктов Воздвиженка и Елизаветовка.

"Смогут ли оккупанты обойти город через Мирноград и взять Покровск в так называемые "клешни" - сейчас спрогнозировать невозможно", - считает военный.

Что известно о городе Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне стягивают войска для прорыва на Покровск. Перевод военных Россия проводит, чтобы изменить приоритеты тактических задач на Покровском направлении, а также чтобы создать условия для использования более выгодных путей продвижения ближе к Покровску.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск. Он отметил, что противник прилагает все усилия, чтобы захватить город. Однако потери врага "в разы" превышают потери украинской армии на Покровском направлении.

В ВСУ раскрыли, почему россияне передумали идти "в лоб" на Покровск. Российские оккупанты изменили тактику наступления на Покровск Донецкой области. Враг пытается обойти город с запада через малые села и лесопосадки, чтобы перекрыть логистику ВСУ.

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