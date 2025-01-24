РФ пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском: ситуация обостряется

В некоторых случаях российские оккупанты останавливают наступление и переходят в оборону.

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Какая ситуация на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 53 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Поддубного:

На Купянском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону

Дроны помогают вести более активное наблюдение за врагом

Командир батальона беспилотных систем Antares 4-й бригады НГУ "Рубеж" Руслан Поддубный отметил, что на Купянщине враг пытается вклиниться в боевые порядки ВСУ, осуществляя минимум по 2-3 штурмовых действия в сутки.

"Ситуацию на Купянском направлении можно охарактеризовать как тяжелую, поскольку противник пытается вклиниться в наши боевые порядки, осуществляя минимум по 2-3 штурмовые действия в сутки. Причем такая ситуация не только в полосе бригады "Рубеж", но и у соседей. То есть это севернее и южнее нас", - отметил Поддубный в эфире телеканала "Еспресо".

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По словам командира батальона беспилотных систем Antares 4-й бригады НГУ "Рубеж", в некоторых случаях противник останавливается и переходит в оборону.

"Но из-за сложного рельефа и применения FPV с нашей стороны, иногда эти проблемы появляются и на наших флангах, поскольку там, где противник не может прорваться лбом, он начинает делать охват и, не дай Бог, обход. Знаем такие случаи, когда нашим ребятам приходилось обороняться на все 360 градусов. Но сейчас такой ситуации нет. Она сейчас очень хорошо контролируется, потому что большой натиск продолжается с нашей стороны силами и средствами именно беспилотных систем", - подчеркнул Поддубный.

Командир батальона беспилотных систем Antares 4-й бригады НГУ "Рубеж" также добавил, что сейчас на Купянском направлении с самого утра поднимается туман. И именно дроны помогают вести более активное наблюдение за врагом и эффективно уничтожать его.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ сделали тревожное заявление о превосходящих силах РФ. Усилия противника на Краматорском и Торецком направлениях были сосредоточены на проведении штурмовых действий в Часовом Яру и Торецке.

Российские оккупанты могут оккупировать еще один населенный пункт. Армия РФ в ближайшее время может взять полностью под контроль фланги вокруг Великой Новоселки, а потом все по стандарту, как мы видели до этого, не очень утешительная перспектива. Враг пытался продвигаться в самом населенном пункте и атаковал с флангов.

ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам в Курской области. Российские милиблогеры утверждали, что ВСУ контратаковали возле Махновки и к северо-западу от Суджи возле Кругленького. Подразделения чеченского батальона проводят разведывательные операции вблизи международной границы России с Сумской областью.

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