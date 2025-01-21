За время войны разбогател на $1 млн: задержан главный психиатр ВСУ

Кратко:
- Подозреваемый оформлял имущество на родственников
- Следователи СБУ обнаружили у психиатра $152 тысяч и 34 тысячи евро
- Фигуранту готовится сообщение о подозрении
Сотрудники Службы безопасности при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем председателя Центральной Военно-врачебной комиссии и решает вопросы о пригодности военных к прохождению службы.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованные активы более чем на $1 млн. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц", - говорится в сообщении.видео дня
Следствие установило, что в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел: частный дом в Обуховском районе Киевской области, две квартиры в Киеве, одну квартиру в Одессе, два земельных участка в Обуховском районе Киевской области, БМВ Х7 (2024 года выпуска), БМВ Х7 (2022 г. в.), БМВ Х5 (2023 г. в.), БМВ Х3 (2022 г. в.), а также другое имущество.
Во время обысков у него следователи СБУ обнаружили также $152 тысяч и 34 тысячи евро.
В настоящее время фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 (незаконное обогащение), ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).
Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.
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Как писал Главред, 6 января правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.
Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.
Государственное бюро расследований разоблачило экс-чиновника Министерства обороны Украины и двух руководителей госпредприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.
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