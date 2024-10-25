После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

Главные тезисы:
- Уволены семь руководителей МСЭКов
- На РовенщинеСБУ разоблачило схему выдачи фейковых групп инвалидности
В Ровенской области заменили руководителей семи медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщают в Ровенской ОВА.
Председатель Ровенской ОВА Александр Коваль отметил, что в МСЭК продолжаются проверки. Семь руководителей были уволены, им назначили замену.
"На сегодня заменены руководители семи МСЭКов Ровенской области. Сейчас на их место назначены исполняющие обязанности. Что касается остальных медико-социальных экспертных комиссий области, то там проверка продолжается. Решение относительно их руководителей будут приняты позже", - заявил Коваль.
Задержание работницы МСЭК в Ровенской области
Как известно, ранее СБУ разоблачила в Ровенской области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы.
В управлении СБУ в Ровенской области сообщали, что задержанная входила в состав Ровенской межрайонной кардиологической медико-социальной экспертной комиссии. Когда представители врачебно-консультативных комиссий направляли "клиента" на прохождение МСЭК, чиновница готовила фиктивные выводы о непригодности "больных" к военной службе.
"За деньги фигуранты помогали уклонистам уйти от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы. Для реализации "схемы" фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонистов, в частности относительно пребывания на стационарном лечении", - говорится в сообщении СБУ.
Что такое МСЭК?
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.
Прекращение работы МСЭК - что известно
Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медико-социальные экспертные комиссии с 1 января 2025 года приостановят свою деятельность как отдельные юридические лица. Их функции будут переданы кластерным и сверхкластерным больницам.
Кроме того, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что до конца недели должна быть ликвидирована центральная МСЭК, которая находится в Киеве. Региональные МСЭК еще будут "до 1 января работать, к сожалению, по старой системе".
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